Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Cicada8 провела анализ уязвимостей в различных отраслях экономики России

Cicada8, компания по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, опубликовала результаты исследования количества критических уязвимостей на ИТ-периметре организаций ключевых отраслей российской экономики. Результаты продемонстрировали большой разрыв между лидерами и аутсайдерами – финансовым сектором и ритейлом, а также системные угрозы, связанные с уязвимостью цепочек поставок.

В ходе исследования с помощью платформы Cicada8 CyberRating был проведен неинвазивный анализ защищенности 20 тыс. компаний из 10 ключевых отраслей экономики РФ – государственного, финансового, телекоммуникационного и ИТ-сектора, здравоохранения, науки и образования, промышленности и энергетики, транспорта, строительства, ритейла и сферы электронной коммерции.

Результаты исследования показали, что 48% компаний телекоммуникационной отрасли имеют критические уязвимости на внешнем ИТ-периметре. В госсекторе и ритейле такие уязвимости есть у трети организаций (31%). Организации сферы медицины здравоохранения имеют открытые уязвимости в 23% случаев. Лучшие показатели продемонстрировал финансовый сектор – лишь у 22% компаний данной отрасли есть критические уязвимости на периметре.

«В сфере телекоммуникаций крупнейшие игроки имеют очень высокий уровень защиты: они понимают, что являются очень привлекательной мишенью для хакеров, и потому находятся в авангарде кибербезопасности. Однако при этом множество мелких операторов защищены крайне слабо. Зачастую их инфраструктура развивается хаотично, и это порождает проблемы со своевременным выявлением и устранением уязвимостей», – сказал Алексей Кузнецов, генеральный директор Cicada8.

Аналитики Cicada8 подчеркивают, что безопасность бизнеса напрямую зависит от устойчивости его партнеров. Отраслевой дисбаланс создает угрозы для цепочек поставок и цифровой экосистемы государства в целом. Результаты исследования предоставляют бизнесу и регуляторам объективную основу для перехода к дифференцированному и основанному на данных подходу к управлению рисками со стороны третьих сторон.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Как организации выстроить защиту от фишинга

Microsoft внезапно «убила» инструмент для сисадминов, вместо того, чтобы исправить в нем опасную «дыру». Им пользовались 22 года

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще