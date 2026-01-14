Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

DLP «СерчИнформ КИБ» интегрировалась с архиватором ARZip для контроля передачи защищенных архивов

Разработчики ARinteg и «СерчИнформ» интегрировали решения – архиватор ARZip и DLP-систему «СерчИнформ КИБ». Теперь DLP-система автоматически проверяет защищенные паролем архивы, предназначенные внешним получателям, и тем самым предупреждает утечки данных через них. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Для того чтобы усилить информационную безопасность, компании могут внедрить архиватор ARZip, который при интеграции с DLP «СерчИнформ КИБ» позволяет службе ИБ автоматически проверять запароленные архивы на предмет наличия в них данных, запрещенных к отправке за пределы компании. Если это обнаруживается – такое письмо не уходит адресату, DLP заблокирует его и оповестит об этом сотрудника службы безопасности.

Интегрированные продукты в связке снизят для заказчиков риски утечки данных, связанные с человеческим фактором. Также компании смогут более рационально использовать имеющиеся ресурсы: весь процесс работы с архивными файлами становится автоматизированным, в нем нет необходимости задействовать ручной труд ИБ-специалистов. Достаточно единожды задать настройки подключения DLP к серверу ARZip.

«Мы обеспечили бесшовную интеграцию ARZip с «СерчИнформ КИБ». Перехват таких архивов происходит по всем каналам передачи информации, которые отслеживает DLP: от электронной почты до загрузки в облака и не только, – сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. – Никаких дополнительных установок на DLP-сервер не требуется».

«Интеграция позволяет автоматически проверять содержимое созданных пользователями архивов по политикам безопасности. Это не оставляет «белых пятен» в корпоративных коммуникациях и минимизирует трудозатраты ИБ-специалиста при анализе контента, защищенного паролями. Для заказчика совместное использование ARZip и «СерчИнформ КИБ» позволяет создать безопасные сценарии работы с корпоративными данными: отправка файлов в архиве с паролем защитит данные от компрометации при передаче, а проверка с DLP минимизирует риск как случайных утечек, так и попыток инсайдеров обойти контроль, «спрятав» в закрытый архив конфиденциальные сведения», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

Для того чтобы ARZip позволял DLP-системам «видеть архивы насквозь», компания принимает для себя решение о том, что ARZip становится ее единственным корпоративным архиватором. В этом случае все 100 % паролей от архивных файлов DLP может контролировать в автоматическом режиме.

