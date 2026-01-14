Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Timeweb Cloud подтвердил соответствие высшему уровню защищенности персональных данных

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, прошел аудит и подтвердил соответствие облачной инфраструктуры УЗ-1 — высшему уровню защищенности персональных данных. Теперь в облаке провайдера можно работать с биометрическими и специальными категориями персональных данных, например размещать медицинские системы. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

Бизнес сможет работать с чувствительными данными и не инвестировать в построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры, которая соответствует 152-ФЗ «О персональных данных». Для этого провайдер обеспечивает безопасность на уровне облачной платформы — от серверов в дата-центрах до среды виртуализации. Заказчик при этом строит систему защиты только внутри своей виртуальной инфраструктуры.

Новые возможности востребованы медицинскими клиниками и оздоровительными центрами, страховыми и авиакомпаниями. А еще — в EdTech, e‑commerce, промышленности и других сферах. Например, системы бронирования и продажи авиабилетов хранят историю перелетов и другие данные пассажиров.

«Компании могут значительно экономить на создании защищенного контура, используя нашу инфраструктуру вместо закупки дорогостоящего оборудования. Облако Timeweb Cloud защищено комплексом средств: от межсетевых экранов до систем контроля трафика и других. Мы берем на себя значительную часть работ по обеспечению регуляторных требований», — сказал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

В облаке провайдера можно работать с большим числом категорий персональных данных. В основе лежит облачная инфраструктура, которая соответствует требованиям ФСТЭК, в частности, приказу № 21. Доступны три локации — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Microsoft внезапно «убила» инструмент для сисадминов, вместо того, чтобы исправить в нем опасную «дыру». Им пользовались 22 года

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще