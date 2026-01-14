Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь ИТ в банках
|

В 2025 г. мошенники чаще всего звонили Александрам и Еленам: сервис Сбербанк «Определитель номера» проверил 1 млрд звонков

В 2025 г. сервис «Определитель номера», который позволяет распознать и заблокировать звонки мошенников, проверил 1 млрд телефонных звонков россиянам. «Определитель номера» стал одним из самых востребованных сервисов безопасности Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На основе данных решения удалось выяснить, кому в 2025 г. мошенники звонили чаще. Среди мужчин больше всего звонков получили Александры (8,13%), Сергеи (6,49%) и Андреи (4,87%). Среди женщин — Елены (5,87%), Татьяны (5,37%) и Натальи (5,12%). По знакам зодиака в группе риска чаще всего оказывались Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%). Самый активный месяц для мошенников — сентябрь, а самый спокойный — январь.

Еще один популярный сервис Сбербанка — «Антивирус». За год он обезвредил на устройствах пользователей 5,1 млн вирусов. В топ-3 самых востребованных сервисов безопасности у россиян, помимо определителя и антивируса, также вошло решение «Куда привязаны счета и карты», которое покажет, какие магазины и подписки списывают деньги. Сервисы безопасности бесплатны и доступны в приложении «Сбербанк Онлайн».

В конце 2025 г. Сбербанк сделал защиту от мошенников интерактивной — раздел «Безопасность» в «Сбербанк Онлайн» превратился в увлекательный квест «Уровни защиты». Его уже прошли 10 млн пользователей. Новый формат помогает осознанно управлять своей безопасностью и повышать киберграмотность. Каждый пользователь может увидеть свой текущий уровень защиты — базовый, средний или продвинутый. Повысить его помогают практические задания и подключение бесплатных сервисов кибербезопасности, которые в том числе персонализированы и адаптированы для людей пожилого возраста.

Особое внимание в разделе уделили также инструментам быстрого реагирования. В разделе «Безопасность» всегда под рукой функции «Сообщить о мошеннике», «Закрыть доступ к картам и счетам» и «Сменить пароль от "Госуслуг"». Там же размещены обучающие материалы и практические советы.

Обновленный раздел «Безопасность» бесплатно доступен всем пользователям Android начиная с версии 16.16 «Сбербанк Онлайн». Достаточно выбрать значок «Щит» на главном экране приложения или «Все настройки» – «Безопасность».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Microsoft внезапно «убила» инструмент для сисадминов, вместо того, чтобы исправить в нем опасную «дыру». Им пользовались 22 года

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще