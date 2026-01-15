Интеграция
«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2

«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2. Разработчики добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также расширили совместимость с сетевыми картами разных производителей. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

В новой версии шлюза безопасности WAF Dallas Lock добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также расширили совместимость с сетевыми картами разных производителей.

WAF Dallas Lock — это межсетевой экран прикладного уровня, обеспечивающий защиту веб-серверов, веб-служб и приложений от сетевых атак и нежелательного трафика. Включает два функциональных модуля: WAF (Web Application Firewall) и UTM (Unified Threat Management), что делает его эффективным решением в сфере сетевой безопасности.

