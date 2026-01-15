Подтверждена совместимость ПК «Синоникс» и DS Proxima

Компании «АйТи Бастион» и «Цифровые решения» объявляют о совместимости средства информационного обмена «Синоникс» и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Сочетание этих решений повышает пропускную способность и отказоустойчивость, что делает его подходящим для высоконагруженных инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион».

Базовое исполнение «Синоникса» имеет пропускную способность до 1 Гб/с. Интеграция с DS Proxima позволяет объединить несколько ПК «Синоникс» в кластер для распределения нагрузки между ними. Это обеспечивает возможность разворачивать решение в более крупных и нагруженных инфраструктурах с высокими требованиями к скорости и объему передаваемой информации, — к примеру, для передачи больших массивов технологических данных или сбора телеметрии.

В случае необходимости одновременной передачи данных между узлами двух сетей, балансировщик можно установить с обеих сторон кластера ПК «Синоникс», обеспечивая симметричную балансировку двунаправленных потоков данных.

Помимо этого, интеграция с DS Proxima повышает надежность передачи информации ПК «Синоникс» за счет мониторинга состояния устройств и автоматического переключения при сбоях.

«Интеграция с DS Proxima позволяет адаптировать функционал «Синоникса» под работу предприятий любого масштаба: в том числе, объектов КИИ. Благодаря гибкому масштабированию нагрузки при автоматизации обмена, мы можем реализовать практически любой запрос заказчика — это делает технологии «Синоникса» все доступнее для широкого круга компаний», — сказал Андрей Кузнецов, продакт-менеджер «АйТи Бастион».

«Партнерство с «АйТи Бастион» открывает нашим заказчикам новые возможности для защиты критически важных сегментов инфраструктуры. Совместная работа DS Proxima и ПК «Синоникс» обеспечивает легкую масштабируемость и стабильную работу в высоконагруженных инфраструктурах», — отметил руководитель продвижения продуктов «Цифровых решений» Алина Павлова.

ПК «Синоникс» — это программный комплекс для автоматизированной передачи данных между узлами двух несвязанных сетей как в одну, так и в обе стороны. Он работает на базе Astra Linux, сертифицирован ФСТЭК России по УД-4 и внесен в реестр отечественного ПО.

DS Proxima — аппаратный балансировщик нагрузки, обеспечивающий масштабируемость и отказоустойчивость ИТ- и ИБ-инфраструктуры. Он позволяет масштабировать системы обработки трафика от единиц гигабит в секунду до 1 Тбит/с. DS Proxima включен в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и соответствует требованиям доверенного ПАК.