Безопасность Новости поставщиков
|

InfoWatch Traffic Monitor запатентован в ЕАПО

Архитектура DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor запатентована в семи зарубежных странах — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Туркменистане. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Евразийская патентная организация (ЕАПО) выдала ГК InfoWatch патент на архитектуру, лежащую в основе InfoWatch Traffic Monitor. Это российская DLP-система с мощной аналитикой и технологиями сбора данных и обработки больших объемов информации на базе собственных разработок. Документ подтверждает уникальность разработки и защищает интеллектуальные права ГК InfoWatch на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции, куда помимо России входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан.

«Патентование решений за рубежом, в частности в странах СНГ, является стратегически важным для любой компании в современных реалиях. Такие шаги указывают на зрелость бизнеса и понимание стратегии своего развития не только на российском, но и на международном рынке», — отметил коммерческий директор ГК InfoWatch Максим Милов.

«Международное патентование, особенно в странах СНГ, является стратегическим направлением патентной работы ГК InfoWatch. Получение нового патента в ЕАПО обеспечивает правовую защиту наших разработок и повышает престиж на мировом рынке», — сказал директор юридического департамента Леонид Гусев.

