Центральный университет и «Лаборатория Касперского» подготовят сборную России к Международной олимпиаде по кибербезопасности

Центральный университет совместно с «Лабораторией Касперского» второй год подряд будут готовить национальную команду России для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности в Австралии — для этого объявлен отбор школьников по всей России.

На предыдущей, первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре в 2025 г., сборная России одержала победу, завоевав больше всех медалей: три золотые, три серебряные и две бронзовые. Успех сборной России был обусловлен подготовкой экспертами Центрального университета совместно с «Лабораторией Касперского».

Также по итогам выступления российской сборной Сингапуре руководитель привлечения абитуриентов и олимпиадного трека Центрального университета Екатерина Процко в 2025 г. вошла в Международный комитет олимпиады по кибербезопасности. Тренер студенческих команд Центрального университета Максим Смирнов вошел в состав научно-технического комитета олимпиады. В 2026 г. он будет разрабатывать формат проведения олимпиады и задания для участников.

Соревнования пройдут с 27 июня по 2 июля 2026 г.

К участию в отборочном этапе приглашаются российские школьники от 14 лет с хорошим уровнем знаний в области информационной безопасности (ИБ). Преимуществом будет опыт участия в олимпиадах и соревнованиях по ИБ: Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) по информационной безопасности (ИБ), Кубке CTF (Capture The Flag) и др.

Для участия в отборе в российскую команду необходимо зарегистрироваться на специальном сайте до 7 февраля 2026 г. и успешно пройти квалификационный этап в формате CTF. По итогам которого, 50 школьников примут участие в очном этапе отбора с 28 февраля по 7 марта 2026 г. Претендентам на попадание в сборную нужно будет пройти три очных тура с разными наборами задач и временными рамками.

В результате будет сформирована сборная команда России, которая представит страну на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Участники будут заниматься практической работой и решением задач по индивидуальной программе на базе Центрального университета.

Все расходы участников сборной, включая подготовку, поездку в Австралию и участие в Международной олимпиаде по кибербезопасности, оплачивают Центральный университет и «Лаборатория Касперского».

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Мы активно развиваем олимпиадное движение в Центральном университете вместе с нашими ключевыми партнерами. Высокий уровень преподавателей и экспертов Центрального университета и нашей системы подготовки был подтвержден в прошлом году, когда на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности наша команда завоевала серебряные медали. Особую благодарность за этот результат хотелось бы выразить “Лаборатории Касперского”, мировому лидеру в сфере киберзащиты и нашему партнеру. Мы уверены, что наши школьники и студенты готовы решать задачи любой сложности в области информационной безопасности и достойно представлять Россию на самых престижных мировых соревнованиях. Выход на глобальную арену — это значимый шаг к укреплению позиций страны как одного из технологических лидеров будущего».

Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского»: «Для нас честь готовить сборную России к Международной олимпиаде по кибербезопасности. Мы уделяем большое внимание работе с молодежью, потому что искренне верим: юные таланты — будущее любой индустрии, и кибербезопасность не исключение. Желаем удачи всем претендентам, это серьезный вызов, ведь в прошлом году наши ребята задали высокую планку. Мы продолжим работать над тем, чтобы и в этом году сборная показала достойные результаты».