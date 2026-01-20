ЦОД МТС в Ленобласти подтвердил высший уровень безопасности

МТС и MWS Cloud сообщают, что ЦОД в поселке Федоровское Ленинградской области успешно прошел аттестацию по требованиям закона 152-ФЗ (УЗ-1) о защите персональных данных. Это высший уровень соответствия стандартам информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее такой уровень безопасности был доступен только на выделенных сегментах, теперь он распространяется на весь облачный сервис в дата-центре МТС. Аттестация позволит петербургским и областным компаниям безопасно хранить в облаке любые персональные данные, такие как ФИО, паспортные данные и номера телефонов. Это поможет бизнесу соответствовать законодательным требованиям и использовать современные облачные сервисы.

Соответствие требованиям 152-ФЗ УЗ-1 — высший уровень аттестации для работы с персональными данными. Чтобы его получить, необходимо подтвердить соответствие строгим стандартам информационной безопасности.

«Дата-центр успешно прошел комплексную проверку на соответствие российским стандартам защиты персональных данных. Это подтверждает, что были тщательно оценены как технические, так и организационные меры безопасности для защиты информации от несанкционированного доступа и утечек. Облачные сервисы пользуются большим спросом у бизнеса Северо-Запада, и в конце прошлого года мы ввели в эксплуатацию четвертый модуль, увеличив мощность дата-центра на треть. Это упростит хранение и обработку больших информационных массивов, разработку нейросетевых моделей», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Дата-центр в Ленобласти стал третьим в России, который прошел полную проверку по требованиям 152-ФЗ УЗ-1. Ранее такие сертификаты получили два крупных дата-центра MWS Cloud в Подмосковье — «Авантаж» и GreenBushDC.

ЦОД МТС в поселке Федоровское — первый модульный дата-центр на Северо-Западе РФ. Его вместимость — 500 серверных стоек. К объекту подведена общая мощность 16 МВт. ЦОД соответствует уровню отказоустойчивости TIER III. Кроме того, он оснащен энергоэффективными установками, системами кондиционирования с адиабатическим охлаждением, что позволяет снизить значение PUE (power utilization efficiency — эффективность утилизации электроэнергии) до 1,15 за год.