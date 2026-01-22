60% компаний не защищены от кибератак: «Бастион» представил ежегодный отчет о состоянии кибербезопасности в России

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Компания «Бастион» (входит в «ИКС Холдинг») опубликовала ежегодный аналитический отчет о ключевых тенденциях и угрозах в сфере кибербезопасности. Документ основан на результатах ИБ-аудита российских компаний, опыте расследования инцидентов и экспертизе специалистов. Собранные статистические данные относятся к периоду с января по декабрь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компания «Бастион».

Специалисты зафиксировали рост целевых атак и тенденции по изменению стратегии киберпреступников — появляются новые угрозы и инструменты, больший акцент делается на внедрении ИИ для упрощения мошеннических сценариев, а также увеличивается время, которое злоумышленники проводят внутри атакованной сети.

В документе подчеркивается, что несмотря на то, что участники российского бизнес-рынка все четче осознают роль кибербезопасности, число компрометаций растет ежегодно.

«Сегодня угрозы становятся более скрытыми и технологичными, а бизнес — более зависимым от бесперебойной работы. Если раньше кибербезопасность ограничивалась рутинными процессами, то сегодня без защиты информации работа просто остановится. Наши исследования показали, что 42% компаний обладают низким уровнем защиты, а 18% ниже среднего — это подтверждает, что большинство компаний только начинает свой путь в ИБ. Мы надеемся, что наш отчет поможет лучше понять текущую обстановку и выстроить стратегию защиты «на два шага вперед». Мы стремимся развеять опасные иллюзии и предложить практические решения, которые позволят построить по-настоящему устойчивую к атакам цифровую инфраструктуру», — сказал Федор Севастьянов, генеральный директор компании «Бастион».

