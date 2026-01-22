Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Интеграция Deckhouse Kubernetes Platform с CodeScoring усиливает контроль безопасности в CI/CD

Компания «Флант» и разработчик российской системы анализа кода и уязвимостей CodeScoring завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и платформы безопасной разработки CodeScoring.

В ходе испытаний проверена работа CodeScoring в Kubernetes-кластере, работающем под управлением DKP. Проведена комплексная оценка качества выполнения практик контроля безопасности Open Source (защита цепочки поставки и композиционный анализ), анализа секретов в коде и оценки качества разработки ПО. Результаты подтвердили надёжную работу продукта в такой инфраструктуре и его готовность к использованию в продуктивной среде.

Совместимость решений обеспечивает пользователям возможность развёртывания CodeScoring в кластерах DKP, централизованное выполнение анализа уязвимостей и качества кода, интеграцию в существующие CI/CD-процессы и снижение нагрузки на команды разработки и безопасности за счёт автоматизации рутинных действий.

«Подтверждение совместимости нашего продукта с Deckhouse Kubernetes Platform даёт возможность компаниям-заказчикам удобно выстраивать процессы безопасной разработки с применением отечественного стека технологий. Я благодарен команде “Фланта” за их открытость, профессионализм и системное развитие технологических партнёрств», — сказал Алексей Смирнов, генеральный директор CodeScoring.

«Совместимость с CodeScoring открывает нашим заказчикам возможность автоматизировать анализ уязвимостей и строить процесс безопасной разработки программного обеспечения в своей инфраструктуре. Внедрение данного процесса повышает надёжность защиты ваших данных и снижает риски утечек», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организации выстроить защиту от фишинга

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Разработчик суперпопулярной утилиты для Linux перестал выплачивать деньги за поиск в ней уязвимостей. Не вынесли потока нейросетевого бреда

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Россиянам дадут новый самозапрет. Он ударит по тысячам разработчиков видеоигр по всему миру

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще