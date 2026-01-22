Интеграция Deckhouse Kubernetes Platform с CodeScoring усиливает контроль безопасности в CI/CD

Компания «Флант» и разработчик российской системы анализа кода и уязвимостей CodeScoring завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и платформы безопасной разработки CodeScoring.

В ходе испытаний проверена работа CodeScoring в Kubernetes-кластере, работающем под управлением DKP. Проведена комплексная оценка качества выполнения практик контроля безопасности Open Source (защита цепочки поставки и композиционный анализ), анализа секретов в коде и оценки качества разработки ПО. Результаты подтвердили надёжную работу продукта в такой инфраструктуре и его готовность к использованию в продуктивной среде.

Совместимость решений обеспечивает пользователям возможность развёртывания CodeScoring в кластерах DKP, централизованное выполнение анализа уязвимостей и качества кода, интеграцию в существующие CI/CD-процессы и снижение нагрузки на команды разработки и безопасности за счёт автоматизации рутинных действий.

«Подтверждение совместимости нашего продукта с Deckhouse Kubernetes Platform даёт возможность компаниям-заказчикам удобно выстраивать процессы безопасной разработки с применением отечественного стека технологий. Я благодарен команде “Фланта” за их открытость, профессионализм и системное развитие технологических партнёрств», — сказал Алексей Смирнов, генеральный директор CodeScoring.

«Совместимость с CodeScoring открывает нашим заказчикам возможность автоматизировать анализ уязвимостей и строить процесс безопасной разработки программного обеспечения в своей инфраструктуре. Внедрение данного процесса повышает надёжность защиты ваших данных и снижает риски утечек», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».