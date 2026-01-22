iTProtect спроектировал подсистему безопасности для транспортного объекта КИИ

Команда iTProtect, специализированного интегратора в области информационной безопасности (ИБ), определила требования к обеспечению защиты и спроектировала подсистему безопасности интеллектуальной системы видеонаблюдения одного из крупнейших в России объектов транспортной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

В ходе проекта команда iTProtect провела обследование системы видеонаблюдения, которая обеспечивает контроль над объектом транспортной инфраструктуры. Итогом стал пакет документов, в который вошли отчеты о влиянии функциональности модулей системы на классы защищенности обрабатываемой информации, акты категорирования, модель угроз объекта информатизации.

На следующем этапе проекта специалисты интегратора разработали техническое задание на подсистему обеспечения безопасности объекта информатизации в соответствии с требованиями законодательства России о критической информационной инфраструктуре (КИИ) и защите персональных данных (ПДн).

Команда подобрала необходимые решения и смоделировала целевую архитектуру подсистемы безопасности. По итогам работы заказчик получил полноценный технический проект по обеспечению безопасности системы видеонаблюдения с детализацией до списка требуемых к внедрению ИБ-продуктов и структурной схемы комплекса технических средств. Пакет документов также включил положение об обеспечении безопасности объекта информатизации, инструкции для администраторов, пользователей и сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности объекта.

«Защита критически важной инфраструктуры на транспорте объединяет в себе жесткие нормативные требования и необходимость соблюсти операционную эффективность. Мы предложили решение, которое станет основой для технологически совершенной и надежной защиты такого важного компонента, как система видеонаблюдения», — сказал Роман Писарев, руководитель департамента консалтинга и аудита iTProtect.