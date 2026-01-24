Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес
|

Security Vision приглашает на вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс»

29 января в 11:00 (МСК) состоится вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс». Спикер Виктор Гончаров, эксперт Security Vision.

Реакция на инциденты информационной безопасности — это не только обнаружение атаки, но и корректное взаимодействие с регуляторами. На практике именно этот этап часто превращается в ручную рутину, замедляет реагирование и увеличивает операционные риски.

На вебинаре покажем, как платформа Security Vision выстраивает сквозной процесс работы с инцидентами — от сбора и корреляции логов до автоматизированной отчетности и уведомлений регуляторов. Вы увидите, как SIEM становится не просто средством мониторинга, а частью управляемого и соответствующего требованиям процесса реагирования.

В ходе вебинара вы узнаете и увидите на практике, как:

  • быстро подключать и контролировать источники логов — настраивать сбор данных через задачи с установкой агентов или удалённым сбором, отслеживать потоки событий в реальном времени;
  • выявлять атаки «из коробки» с помощью библиотеки из 1000+ правил корреляции, структурированных по MITRE ATT&CK, и новых возможностей движка обнаружения угроз;
  • работать с инцидентами в едином окне — переходить от сработавшего правила к карточке инцидента с полным контекстом, связанными событиями и аналитикой;
  • автоматизировать взаимодействие с ГосСОПКА (НКЦКИ) — формировать и отправлять уведомления регулятору прямо из инцидента, а также получать оперативные бюллетени угроз;
  • обеспечивать compliance для ФинЦЕРТ — выполнять требования ЦБ РФ (СТО БР БФБО) с двусторонним обменом через АСОИ и адаптацией под отраслевые стандарты.

Вебинар будет полезен специалистам и руководителям, которые хотят сократить ручной труд, ускорить реагирование на инциденты и выстроить прозрачный, соответствующий требованиям регуляторов процесс.

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Нейросеть не позвонит. В России запретят синтезировать голоса при телефонных звонках во имя безопасности граждан

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

В древней Linux-утилите найдена критическая «дыра», которую не замечали 11 лет. Она открывает всем желающим root-доступ. Эксплойт умещается в одну строку

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще