«ААМ Системз» реализовала проект по контролю количества людей и заполняемости помещений для крупного банка

Компания «ААМ Системз» реализовала новый проект по контролю количества людей и заполняемости помещений для крупного банковского клиента. Решение направлено на повышение уровня физической безопасности и соответствие строгим отраслевым требованиям, включая нормативы Центрального банка РФ и стандарт PCI DSS. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В рамках кейса была внедрена система учёта и ограничения присутствия сотрудников в помещениях различного назначения, а также реализован механизм группового доступа. Вся логика работы построена на программно-аппаратном комплексе APACS («ААМ Системз»).

На входных группах установлены турникеты со считывателями карт и кодов, технические двери оборудованы усиленными замками, а управление доступом осуществляется с помощью контроллеров AAM-LAN («ААМ Системз»). Контроллеры способны автономно выполнять заданные сценарии, включая контроль лимитов и состава группы, даже при отсутствии связи с сервером. Система интегрирована с видеонаблюдением — при событиях доступа автоматически активируется запись и вывод изображения оператору.

Решение поддерживает несколько ключевых сценариев. Для помещений строгого режима реализован групповой доступ: вход возможен только при одновременном предъявлении от двух до четырёх уникальных идентификаторов (карта и PIN-код). Система проверяет состав группы и фиксирует всех вошедших сотрудников. Выход осуществляется только теми же участниками, что исключает риск блокировки людей внутри помещения.

Для технических и операционных зон настроен контроль максимальной заполняемости. При достижении установленного лимита доступ автоматически блокируется даже для авторизованных сотрудников, а оператор получает соответствующее уведомление.

Система формирует отчёты по групповым проходам, превышению лимитов и попыткам несанкционированного доступа, обеспечивая прозрачность и готовность к внутренним и внешним проверкам.

По итогам проекта банк получил надёжный инструмент контроля присутствия в критически важных зонах, а служба безопасности — возможность в режиме реального времени отслеживать заполняемость помещений. Успешное внедрение в головном офисе стало основой для дальнейшего масштабирования решения в региональных подразделениях.

