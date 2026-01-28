Интеграция
«Смарт-Софт» выпускает Traffic Inspector Next Generation 1.13.8: обновление ядра системы для максимальной стабильности и безопасности

Компания «Смарт-Софт», российский разработчик решений для сетевой безопасности, объявляет о выпуске обновления Traffic Inspector Next Generation (TING) версии 1.13.8. Основой этого релиза стал переход на стабильную ветку OPNsense 24.1.8, которая включает в себя исправление ряда ошибок и обновления ключевых компонентов безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Главная цель выпуска TING 1.13.8 — повышение отказоустойчивости и стабильности работы межсетевого экрана. В обновлении устранена ошибка, вызывавшая бесконечный цикл в демоне dhcrelay, а также применены важные патчи безопасности для компонентов openssl и сетевого стека FreeBSD. Это обеспечивает защиту корпоративного периметра на уровне современных угроз.

«В данном релизе мы фокусируемся на качестве и надежности платформы, — отметил руководитель группы разработки Traffic Inspector Next Generation Алексей Прокопчук. — Синхронизация с OPNsense 24.1.8 позволяет нам не только закрыть известные уязвимости, но и интегрировать сотни мелких улучшений ядра и сетевых служб. Для пользователей это означает бесперебойную работу всех функций, включая уже знакомые поддержку снимков системы (ZFS Boot Environments) и ретрансляцию уведомлений в Telegram».

Ключевые изменения в TING 1.13.8

Переход на OPNsense 24.1.8 включает в себя все исправления стабильной ветки, в том числе патчи для dhcrelay, openssl (CVE-2024-4603) и сетевого стека FreeBSD.

Повышена стабильность благодаря исправлению ошибок в работе шлюзов, IPsec, межсетевого экрана и механизмов миграции конфигураций.

Обновлены базовые компоненты за счет актуализации портов libxml, ntp, phalcon, что улучшает общую совместимость и безопасность.

Доработан русскоязычный интерфейс и улучшен перевод.

Обновление TING 1.13.8 уже доступно для установки через встроенный центр обновлений (кроме версии, сертифицированной ФСТЭК России).

