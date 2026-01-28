«Солар» расширяет защиту данных на российских ОС Linux: реализована совместимость Solar Dozor и «АльтерОС»

ГК «Солар» продолжает расширять пул технологически совместимых решений с российскими вендорами. Новым проектом стала совместимость DLP-системы Solar Dozor с операционной системой (ОС) «АльтерОС» от компании «АЛМИ Партнер». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Партнер работает с крупными федеральными и региональными организациями из госсектора, телекоммуникаций, гражданской авиации, а также сферы энергетики, транспорта и торговли. Таким образом, клиенты из этих сегментов рынка могут не только выбрать альтернативную отечественную операционную систему, но и комплексно закрывать задачи по защите данных и обеспечению безопасной работы на ней в соответствии с требованиями регуляторов к информационной безопасности.

В рамках клиентоориентированной стратегии «Солар» последовательно расширяет возможности внедрения DLP-системы Solar Dozor в сегментах, в которых используется российское ПО. Это критически важно для крупных компаний и госструктур, так как они сталкиваются с необходимостью одновременного перехода на отечественyю ОС и обеспечения надежной защиты корпоративных и чувствительных данных. По прогнозам Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, в 2026 г. злоумышленники продолжат искать уязвимости в зарубежных операционных системах, особенно в тех, у которых прекратится техническая поддержка.

Подтвержденная работоспособность DLP-системы Solar Dozor в среде операционной системы «АльтерОС» обеспечивает безопасность корпоративных и чувствительных данных и поддержку геораспределенных инфраструктур с централизованным управлением в Личном кабинете ИБ от «Солара». Кроме того, клиенты могут автоматизировать расследования и предупредить инциденты с помощью встроенного модуля для анализа поведения сотрудников. Совместное использование двух отечественных решений обеспечивает защиту корпоративных данных на уровне, сопоставимом с зарубежными аналогами, и с учетом специфики российского законодательства и требований государственных органов.

«Информационная безопасность актуальна как никогда, и этот тренд будет развиваться. Совместимость Solar Dozor с нашей операционной системой — важный шаг для повышения уровня защищенности пользователей. Благодаря этому мы расширяем функциональные возможности программного обеспечения и можем предложить клиентам комплексные решения российского производства, отвечающие самым высоким требованиям», — отметила Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Создание комплексных проектов с другими отечественными вендорами – это один из компонентов нашей клиентоориентированной стратегии. Совместимость DLP-системы «Солара» с «АльтерОС» предоставляет клиентам ключевое преимущество: возможность выстраивать современную, функциональную и максимально защищенную ИТ-инфраструктуру, не зависящую от выбора операционной платформы», — сказала Мария Мозгалева, директор портфеля защиты данных ГК «Солар».

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО и сертифицированная ФСТЭК России. Система обеспечивает набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

Solar Dozor — DLP-система корпоративного класса для предотвращения утечек данных, корпоративного мошенничества, профилактики и расследования инцидентов. Решение защищает данные более 300 российских организаций, обеспечивает безопасность свыше 2 млн рабочих мест и обрабатывает 150 млн сообщений каждый месяц, а также выявляет около 120 тыс. событий информационной безопасности. Продукт сертифицирован ФСТЭК по четвертому уровню доверия.