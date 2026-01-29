Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Платформа RooX UIDM и устройства «Рутокен»: двухфакторная аутентификация для защиты каналов связи

Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0».

RooX UIDM — российская платформа управления доступом сотрудников, клиентов и партнеров к веб-сервисам и приложениям. Платформа поддерживает технологии единого входа (SSO), MFA, ролевую и атрибутную модели доступа (RBAC и ABAC), а также интеграции с системами антифрода и управления бизнес-процессами. На базе RooX UIDM можно реализовать строгую аутентификацию по терминологии ГОСТ Р 58833-2020.

«Рутокен ЭЦП 3.0» — это USB-токены и смарт-карты для электронной подписи и двухфакторной аутентификации. Устройства готовы к работе сразу после подключения, криптографические операции выполняются внутри без извлечения закрытого ключа.

Совместимость системы управления доступом RooX UIDM с аутентификаторами «Рутокен» позволяет компаниям гибко настраивать уровень безопасности под разные категории пользователей и сценарии доступа. Устройства «Рутокен» помогают построить защищенное TLS-соединение с взаимной аутентификацией между браузером пользователя и сервером системы управления многофакторной аутентификации.

«Токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают строгую аутентификацию для доступа к критически важным системам и инфраструктуре. Это мощный инструмент, который отлично решает задачу усиленной безопасности там, где она действительно необходима. В то же время строгая аутентификация может оказаться избыточной для повседневных задач. В таких случаях RooX UIDM позволяет включать адаптивную аутентификацию: система сама определяет, когда нужно применять устройства «Рутокен», а когда достаточно базовых факторов. Правила можно настраивать по рисковым сигналам — типу устройства, сегменту сети, чувствительности запрашиваемого ресурса и другим», — сказал Константин Корсаков, директор по безопасной разработке RooX.

«Применение аутентификаторов «Рутокен» совместно с RooX UIDM позволяет обеспечить защиту канала связи между рабочим местом пользователя и сервером аутентификации с взаимной аутентификацией. Использование mutual TLS с хранением ключа на токене или смарт-карте относится к лучшим практикам по информационной безопасности. Такой подход позволяет строить сложные ИТ-системы с гибким управлением доступом и гарантией безопасности корпоративной информации», — сказал Андрей Шпаков, директор по продуктам «Рутокен» компании «Актив».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Скрытный вредоносный фреймворк, нацеленный на облака, обнаружили до первого заражения. Он был написан сразу на трех языках

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак

Главный по кибербезопасности в США слил в общедоступный ChatGPT секретные документы

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Хакеры КНДР начали использовать Microsoft Visual Studio Code для атак на программистов

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще