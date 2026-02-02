В Нижегородской области замедлился рост активности телефонных мошенников

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Нижегородской области. По итогам 2025 г. количество спамерских и мошеннических вызовов жителям региона сократилось на 23% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2025 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала более 32 млн звонков в адрес нижегородцев. В течение прошлого года наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили нижегородцев, составила более семи млн минут за год. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона около 13,6 лет.

«В преддверии весенних праздников традиционно повышается активность телефонных мошенников. Пользуясь праздничным настроением граждан, злоумышленники организовывают массовые рассылки фейковых поздравлений, маскируясь под известные бренды банков, транспортных компаний, турфирм и курьерских служб. Операторы мобильной связи укрепляют меры информационной безопасности, например, МТС разрабатывает усовершенствованную систему защиты на базе технологии VoiceTech, включающей сервис «Защитник». Эффект достигается за счёт автоматического оповещения о подозрительных звонках, быстрого выявления признаков мошенничества и блокировки нежелательных вызовов. Важно проявить разумную осторожность: не доверяйте срочным просьбам о переводе денег, согласуйте кодовое слово для экстренных ситуаций с близкими, проверяйте информацию через официальные каналы, игнорируйте подозрительные ссылки и обязательно активируйте защитные сервисы своего оператора», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака в Поволжье была зафиксирована в Самаре: на одного жителя города пришлось 48,7 тыс. нежелательных звонков, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом.