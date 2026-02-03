Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Смарт-Софт» и Kraftway подтвердили совместимость шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation с российской аппаратной NGFW-платформой Kraftway «Рубеж Т» с доверенной загрузкой

Компании «Смарт-Софт», разработчик шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation (TING), и Kraftway, российский производитель доверенных аппаратных платформ, объявляют об успешном завершении тестирования и подтверждении полной совместимости ПО TING с аппаратной NGFW-платформой Kraftway «Рубеж Т». Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Ключевые особенности решения: полностью российский стек: отечественное ПО (TING) работает на отечественной аппаратной платформе (Kraftway); проверенная работоспособность: в ходе тестирования подтверждена корректная работа TING, включая сетевые интерфейсы, файловую систему ZFS и функции удаленного управления.

Данная конфигурация представляет собой перспективную основу для построения защищенных шлюзов, маршрутизаторов и межсетевых экранов, отвечающих строгим требованиям к информационной безопасности. Использование сертифицированного по требованиям ФСТЭК ПО Traffic Inspector Next Generation (межсетевой экран типа «Б») делает это решение особенно актуальным для корпоративного сегмента и организаций, уделяющих повышенное внимание безопасности ИТ-инфраструктуры.

Протестированная доверенная двухпроцессорная платформа Kraftway «Рубеж Т» является самым высокопроизводительным устройством в линейке аппаратных NGFW-платформ Kraftway и отличается возможностью добавления модулей безопасности с российской электронной компонентной базой, а также большой гибкостью комплектации по количеству и типам сетевых портов. При необходимости платформа «Рубеж Т» может быть кастомизирована под конкретные требования заказчика. Платформа «Рубеж Т» входит в реестр российской продукции Минпромторга России.

«Для нас подтверждение совместимости TING с платформой Kraftway — важный шаг в расширении экосистемы нашего ПО. Мы видим растущий спрос на полностью российские, технологически независимые решения, и возможность работать на российской аппаратной платформе добавляет новое измерение в архитектуру безопасности для наших заказчиков», — отметил Алексей Прокопчук, руководитель группы разработки Traffic Inspector Next Generation.

«Мы действительно отмечаем заметный рост спроса на российские шлюзы безопасности, --сказал вице-президент по технологиям и маркетингу Kraftway Максим Шумилов. --- Производство NGFW-платформ для российских ИБ-вендоров на сегодняшний день -- один из самых динамично развивающихся сегментов нашего бизнеса. Государственные и корпоративные заказчики понимают, что только использование сертифицированных отечественных средств защиты позволяет надежно обезопасить критически важные данные от постоянно возникающих киберугроз и перейти от разрозненных мер к эшелонированной защите. Подтверждение совместимости TING с платформой Kraftway «Рубеж» позволяет предложить рынку качественный, надежно функционирующий, полностью локализованный комплекс, готовый к работе в самых требовательных средах, включая объекты КИИ».

Решение доступно для заказа и внедрения.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Россия под атакой: Хакеры потребовали у российской компании рекордный выкуп в полмиллиарда

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще