«Актив» представила линейку аппаратных ключей Guardant Sign и Guardant Code с разъемом USB Type-C

Компания «Актив» расширяет линейку аппаратных ключей Guardant, представив модели Guardant Sign Type-C и Guardant Code Type-C с интерфейсом USB Type-C. Новые устройства сохраняют полную функциональность и надежность своих классических версий, предлагая современный форм-фактор для повышения удобства и совместимости.

Основным преимуществом новинок является нативный разъем USB Type-C. Это решает проблему совместимости с современным оборудованием, таким как ноутбуки, ультрабуки, промышленные планшеты и мини-ПК, где порты USB Type-A становятся редкостью, а формат Type-C — стандартом. Необходимость в использовании переходников устраняется. Новые ключи отличаются уменьшенными габаритами и весом, что повышает удобство их повседневного использования и транспортировки.

Сравнение форм-факторов: уменьшенные модели с Type-C: 29,5×13×6 мм, вес 3 г.; полноразмерные модели с USB Type-A: 47×16×8 мм, вес 5 г.

Изменения коснулись исключительно форм-фактора и типа разъема. По алгоритмам криптографической защиты и функциональным возможностям Guardant Sign Type-C и Guardant Code Type-C полностью идентичны классическим моделям и обеспечивают широкие возможности лицензирования софта, прежний уровень надежной защиты программного обеспечения и аппаратного хранения ключевой информации.

Новые устройства ориентированы на быстрорастущие сегменты российского рынка: мобильные рабочие станции (САПР, ГИС, АСУ ТП, тренажеры, бухгалтерское ПО): для специалистов, использующих мощные ноутбуки с минимальным количеством портов; промышленная автоматизация и полевой сервис: для надежного подключения к защищенным промышленным планшетам и терминалам, где важна симметричность и надежность разъема; ПО под macOS: в качестве оптимального решения для экосистемы Apple, в которой уже много лет используются исключительно порты USB-C/Thunderbolt; медицинское и научное оборудование: для интеграции с компактными терминалами управления, где критичны универсальность и экономия пространства.

«Переход на Type-C — это долгосрочный отраслевой тренд. В перспективе 5 лет данный разъем станет единым стандартом для ноутбуков и планшетов бизнес-класса. Ключ с нативным Type-C исключает необходимость в переходниках, что особенно важно для мобильных и полевых специалистов. Появление Guardant Sign и Guardant Code в этом формате — закономерный шаг, позволяющий применять проверенные технологии аппаратной защиты там, где совместимость и удобство являются ключевыми требованиями», — отметил Алексей Дьяков, менеджер по работе с клиентами Guardant компании «Актив».