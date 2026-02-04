Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Актив» представила линейку аппаратных ключей Guardant Sign и Guardant Code с разъемом USB Type-C

Компания «Актив» расширяет линейку аппаратных ключей Guardant, представив модели Guardant Sign Type-C и Guardant Code Type-C с интерфейсом USB Type-C. Новые устройства сохраняют полную функциональность и надежность своих классических версий, предлагая современный форм-фактор для повышения удобства и совместимости.

Основным преимуществом новинок является нативный разъем USB Type-C. Это решает проблему совместимости с современным оборудованием, таким как ноутбуки, ультрабуки, промышленные планшеты и мини-ПК, где порты USB Type-A становятся редкостью, а формат Type-C — стандартом. Необходимость в использовании переходников устраняется. Новые ключи отличаются уменьшенными габаритами и весом, что повышает удобство их повседневного использования и транспортировки.

Сравнение форм-факторов: уменьшенные модели с Type-C: 29,5×13×6 мм, вес 3 г.; полноразмерные модели с USB Type-A: 47×16×8 мм, вес 5 г.

Изменения коснулись исключительно форм-фактора и типа разъема. По алгоритмам криптографической защиты и функциональным возможностям Guardant Sign Type-C и Guardant Code Type-C полностью идентичны классическим моделям и обеспечивают широкие возможности лицензирования софта, прежний уровень надежной защиты программного обеспечения и аппаратного хранения ключевой информации.

Новые устройства ориентированы на быстрорастущие сегменты российского рынка: мобильные рабочие станции (САПР, ГИС, АСУ ТП, тренажеры, бухгалтерское ПО): для специалистов, использующих мощные ноутбуки с минимальным количеством портов; промышленная автоматизация и полевой сервис: для надежного подключения к защищенным промышленным планшетам и терминалам, где важна симметричность и надежность разъема; ПО под macOS: в качестве оптимального решения для экосистемы Apple, в которой уже много лет используются исключительно порты USB-C/Thunderbolt; медицинское и научное оборудование: для интеграции с компактными терминалами управления, где критичны универсальность и экономия пространства.

«Переход на Type-C — это долгосрочный отраслевой тренд. В перспективе 5 лет данный разъем станет единым стандартом для ноутбуков и планшетов бизнес-класса. Ключ с нативным Type-C исключает необходимость в переходниках, что особенно важно для мобильных и полевых специалистов. Появление Guardant Sign и Guardant Code в этом формате — закономерный шаг, позволяющий применять проверенные технологии аппаратной защиты там, где совместимость и удобство являются ключевыми требованиями», — отметил Алексей Дьяков, менеджер по работе с клиентами Guardant компании «Актив».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Россия под атакой: Хакеры потребовали у российской компании рекордный выкуп в полмиллиарда

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще