Китай, США, Индия, Великобритания и Россия стали главными мишенями хакеров в 2025 году

Аналитический отдел компании StormWall изучил природу и динамику DDoS-атак на глобальном уровне по итогам 2025 г. и выявил страны, которые больше всего пострадали от DDoS-атак. По данным экспертов StormWall, в ТОП-5 самых атакуемых стран в 2025 г. вошли Китай, США, Индия, Великобритания и Россия. В ходе исследования эксперты опирались на данные клиентов StormWall. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Большинство DDoS-атак в 2025 г. было направлено на Китай (16,2% от общего количества инцидентов), США (14,8%) и Индию (12,6%). Эти государства часто становятся ключевыми мишенями злоумышленников. Великобритания занимает 4 позицию в рейтинге самых атакуемых стран, что указывает на высокий интерес хакеров к данной стране. DDoS-атаки на Великобританию составили 10,2% от общего числа инцидентов. Это связано с обострением геополитической ситуации в мире и активным участием Великобритании в различных международных конфликтах.

По итогам 2025 г. Россия находится на пятом месте рейтинга. DDoS-атаки на страну занимают 8,1% от общего количества атак. Для сравнения: в 2024 г. Россия расположилась на восьмой позиции списка самых атакуемых стран с показателем 7,3% от общего числа инцидентов. В 2025 г. Россия поднялась сразу на три позиции вверх по сравнению с 2024 г. Большинство атак были организованы злоумышленниками с целью получения коммерческой выгоды - 62% от общего числа всех инцидентов. Атаки политически мотивированных хактивистов составили только 38% от общего объема инцидентов.

В ходе анализа было установлено, что Германия занимает шестую позицию в списке самых атакуемых стран с показателем 7,3%, а Саудовская Аравия находится на седьмой позиции с показателем 6,8%. ОАЭ занимает восьмое место (6,4% от общего количества атак в мире), а Франция попала на девятое место (5,3% от общего числа инцидентов). На 10 месте находится Япония (4,8%), на 11 месте — Сингапур (3,1%), на 12 месте Гонконг (2,6%). Атаки на другие страны составляют только 1,8% от общего объема инцидентов в мире.

«Результаты анализа DDoS-атак на глобальном уровне по итогам 2025 года действительно впечатляют. Россия впервые за долгое время вошла в пятерку самых атакуемых стран мира, опередив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Германию и Францию. Важно то, что коммерческие атаки в прошлом году в России преобладали над атаками хактивистов. Я считаю, что это довольно тревожная ситуация для российских компаний, и им нужно позаботиться о том, как усилить защиту своей инфраструктуры на фоне растущих киберугроз», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.