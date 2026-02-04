Корпоративный ИИ-сервис может снизить риски утечек данных через нейросети

Согласно исследованию ГК «Солар», за 2025 г. объем утечек чувствительной информации через публичные нейросети вырос в 30 раз. По оценке оператора ИТ-решений «Обит», ответом на риск может стать внедрение корпоративного ИИ-сервиса, работающего в безопасном контуре компании. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

Стремительный рост использования общедоступных ИИ-сервисов в бизнесе превратился в один из самых быстрорастущих и наименее контролируемых каналов утечек корпоративных данных. По итогам 2025 г. объем информации, передаваемой сотрудниками российских компаний в публичные нейросети (ChatGPT, Google, Gemini) вырос в 30 раз. К таким выводам пришли аналитики ГК «Солар» на основе анализа сетевого трафика 150 организаций из ИТ, финансового сектора, промышленности, госсектора, телекоммуникаций, ритейла и e-commerce.

Информация, которая обрабатывается через нейросети, включает в себя фрагменты исходного кода, бухгалтерские отчеты, юридические документы, базы клиентов и другие инсайдерские материалы. При этом сервисы используются сотрудниками для оптимизации задач — аналитики и суммаризации данных, генерации текста и программного кода.

Службы информационной безопасности часто не видят и не контролируют этот канал передачи данных. По мнению специалистов оператора ИТ-решений «Обит», снизить уровень этих рисков можно за счет комплексного подхода, который включает как организационные, так и технические меры. Обязательным шагом становится разработка и внедрение политик безопасного использования ИИ для разных категорий сотрудников — юристов, бухгалтерии, разработчиков, аналитиков, отдела продаж и других подразделений. В рамках таких политик важно четко определить, какие данные допустимо передавать во внешние сервисы, а какие — запрещено. Не менее значимую роль играет обучение сотрудников не только преимуществам ИИ-инструментов, но и потенциальным рискам их использования.

Не менее важной мерой может стать внедрение корпоративных ИИ-помощников. Такие решения разрабатываются под конкретные бизнес-задачи и роли сотрудников и контролируют передачу чувствительных данных во внешние сервисы. В рамках одного из проектов «Обит» был разработан корпоративный ИИ-помощник для менеджеров по продажам. Решение позволяет автоматизировать сбор и анализ актуальных данных о контрагентах из внутренних и внешних источников (CRM, корпоративные базы знаний, справочники), а также генерирует оптимальные предложения по услугам и сервисам для конкретного клиента.

Сервис реализован в формате мультиагентной системы: каждая из LLM-моделей выполняет свою роль (например, аналитик), а центральный агент распределяет задачи между агентами. Решение функционирует в защищенном контуре с применением необходимых мер безопасности: сегментация сети, мониторинг трафика, контроль доступа и логирование действий.

«Если компания не предоставляет своим сотрудникам ИИ-инструмент, они так или иначе найдут альтернативу на рынке и будут передавать данные внешним сервисам. Поэтому в развертывание корпоративного ИИ-сервиса в защищенном контуре становится первоочередным решением для предотвращения утечек. «Обит» регулярно реализует подобные проекты для клиентов, и для многих организаций полноценный ролевой ИИ-агент зачастую является первым опытом работы с искусственным интеллектом, важным шагом к цифровой зрелости бизнеса», — отметил Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит».