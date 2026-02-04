Интеграция
Платформа MWS Cloud Platform аттестована на соответствие классу защищенности УЗ-1

Национальный аттестационный центр (НАЦ) завершил комплексную проверку облачной платформы MWS Cloud Platform. Эксперты подтвердили, что решение соответствует требованиям класса защищенности УЗ-1, что позволяет использовать платформу для размещения систем, работающих с чувствительной информацией и повышенными требованиями к безопасности.

Проверка включала аудит архитектуры, процессов, организационных мер и технических средств защиты. Специалисты НАЦ отметили зрелость подхода к проектированию инфраструктуры и высокий уровень проработки механизмов безопасности, интегрированных в платформу.

Облачная платформа MWS Cloud Platform создана на базе собственной отказоустойчивой инфраструктуры и разработана с учетом потребностей крупных компаний со сложными ИТ-ландшафтами. Географически распределенные дата-центры, независимые контуры энергообеспечения и охлаждения, а также использование собственной магистральной сети обеспечивают устойчивость и высокую производительность для критически важных сервисов.

«Мы создаем платформу с нуля и это позволяет нам закладывать безопасность в ДНК ее продуктов и процессов с самого начала (Security by Design). Аттестаты безопасности не являются самой целью нашей работы, они лишь фиксируют те достижения в обеспечении ИБ, которых мы добились, гарантируя нашим клиентам надежность и киберзащищенность», – отметил CISO MWS Cloud Виктор Бобыльков.

Получение аттестата соответствия требованиям УЗ-1 закрепляет позицию MWS Cloud Platform как надежной облачной платформы для корпоративных цифровых экосистем и критичных информационных систем.

