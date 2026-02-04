Интеграция
«Смарт-Софт» выпускает TING 1.13.9: модернизация NAT и улучшенная поддержка IPv6 на базе OPNsense 24.1.9

Компания «Смарт-Софт», российский разработчик решений для сетевой безопасности, представляет обновление Traffic Inspector Next Generation (TING) версии 1.13.9. Основой релиза стал переход на платформу OPNsense 24.1.9, который открывает путь к использованию переработанной системы 1:1 NAT и вносит ключевые улучшения в работу с IPv6. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Traffic Inspector Next Generation — межсетевой экран следующего поколения (NGFW) для защиты корпоративных компьютерных сетей от внешних киберугроз и организации контролируемого доступа пользователей компьютерных сетей в интернет. Базируется на открытом коде проекта OPNsense. Traffic Inspector Next Generation обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI (сетевом, транспортном, прикладном) и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Решение разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.

Главное технологическое обновление — миграция правил 1:1 NAT в современный интерфейс MVC/API. Это закладывает архитектурный фундамент для будущих улучшений функциональности трансляции сетевых адресов, повышает стабильность и упрощает интеграцию. Одновременно доработана поддержка протокола IPv6, в частности, обновлен и улучшен демон dhcp6c.

«Выпуск 1.13.9 продолжает нашу стратегию следования за стабильной веткой базовой платформы, — отметил руководитель группы разработки Traffic Inspector Next Generation Алексей Прокопчук. — Мы не только интегрируем исправления безопасности, но и переносим в TING важные инфраструктурные изменения. Обновленная реализация NAT и улучшения для IPv6 — это вклад в долгосрочную надежность и совместимость сетевых инфраструктур наших клиентов».

Ключевые изменения в TING 1.13.9

Переход на OPNsense 24.1.9, включая все исправления и инфраструктурные улучшения стабильной ветки.

Модернизация NAT: правила 1:1 NAT перенесены в современный интерфейс MVC/API, что повышает стабильность и готовит почву для новых функций.

Улучшенная работа с IPv6: существенные доработки в клиенте dhcp6c для лучшей совместимости и отслеживания состояний интерфейсов (WAN tracking).

Обновление компонентов безопасности: актуализированы ключевые библиотеки, включая OpenSSL до версии 3.0.14 и PHP до 8.2.20.

Доработанный русскоязычный интерфейс: продолжена работа по улучшению перевода и удобства веб-конфигуратора.

Обновление TING 1.13.9 уже доступно для всех пользователей через встроенный Центр обновлений (во всех редакциях продукта, кроме версии, сертифицированной ФСТЭК России).

