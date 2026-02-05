Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

RooX представила RooX UIDM CIAM

RooX представила RooX UIDM CIAM, первый специализированный российский продукт для аутентификации клиентов и развития клиентского ID.

RooX UIDM CIAM ориентирован на веб-сервисы, которым требуется удобные сценарии регистрации и входа клиентов, а также поддержка многофакторной аутентификации. Продукт от российского разработчика позволит любому бизнесу собрать собственный клиентский ID, встроенный в продуктовый сервис и соответствующий корпоративному дизайну.

RooX UIDM CIAM включает сценарии регистрации, аутентификации и самообслуживания пользователей. В части аутентификации RooX UIDM CIAM поддерживает многофакторные сценарии доступа, включая комбинации логина и пароля, WebAuthn, одноразовые коды (OTP) на e-mail или по SMS, TOTP, PIN-коды и использование долгоживущих токенов. Решение также обеспечивает Single Sign-On (SSO) для клиентских веб- и мобильных приложений.

RooX UIDM CIAM спроектирован по принципу API first и предоставляет развитый набор REST API, SDK и SPI для глубокой интеграции с прикладными системами заказчика. Это позволяет легко встраивать CIAM-функциональность в клиентские веб- и мобильные приложения, а также расширять стандартные сценарии под требования конкретного цифрового продукта.

В части пользовательского интерфейса RooX UIDM CIAM предлагает три уровня гибкости: использование готового UI-шаблона для быстрого запуска, его брендирование и настройку под дизайн сервиса либо полную реализацию собственного интерфейса аутентификации через API — без ограничений по UX/UI.

Также продукт включает базовый набор функций прикладной безопасности: управление и отзыв пользовательских сессий, учёт и контроль доверенных устройств, а также централизованный аудит аутентификационных событий. Это позволяет ИБ-службам отслеживать аномальную активность и оперативно реагировать на инциденты.

Архитектура RooX UIDM CIAM рассчитана на высокую нагрузку и масштабирование, что делает продукт применимым для массовых клиентских сервисов, личных кабинетов и цифровых платформ с большим числом одновременных пользователей.

Продукт разворачивается on-premise или в приватном облаке заказчика. Это полностью российская разработка, входит в реестр Минцифры, соответствует требованиям импортозамещениия и поддерживает отечественный стек.

Стоимость лицензий зависит от количества активных пользователей.

RooX UIDM CIAM является логическим развитием линейки продуктов на базе платформы RooX UIDM. Если ранее в продуктах RooX UIDM Base и RooX UIDM Pro фокус был сделан на сотрудниках, то новый продукт расширяет линейку в сторону клиентов и других внешних пользователей, формируя целостную IAM-стратегию для бизнеса.

