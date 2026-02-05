«Солар» и TrafficSoft создали отказоустойчивый комплекс для защиты привилегированного доступа

ГК «Солар» объявляет о технологическом партнерстве с TrafficSoft, разработчиком решений для сетевой балансировки нагрузки. Клиенты могут использовать PAM-систему Solar SafeInspect по управлению привилегированным доступом совместно с отечественным балансировщиком нагрузки TrafficSoft ADC для построения отказоустойчивой и масштабируемой инфраструктуры. Комплексный проект на базе двух решений будет особенно востребован в телекоммуникациях, e-commerce и финсекторе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Крупные компании с филиальной структурой по всей стране и миру нуждаются в защите всей инфраструктуры, разграничении доступа и бесперебойной работе цифровых сервисов и устройств. Как правило, такие организации обращаются к подрядчикам, которым делегируют часть задач для достижения бизнес-целей. По данным экспертов «Солара», за девять месяцев почти треть проникновений в инфраструктуру происходило через подрядчиков.

Благодаря внедрению PAM-системы «Солара» крупные компании могут построить комплексную защиту учетных записей подрядчиков и привилегированных пользователей и масштабировать эту практику на филиальные структуры. Обеспечить бесперебойную работу Solar SafeInspect во всех филиалах и распределить нагрузку на сеть можно будет с помощью балансировщика нагрузки TrafficSoft ADC. Таким образом, клиенты получают защиту всей инфраструктуры и централизованный контроль доступа к дата-центрам, серверам или отдельным файловым хранилищам, даже если произойдет пиковая нагрузка на сеть.

«Технологическое партнерство TrafficSoft и ГК «Солар» — это объединение сильных российских решений. Наша задача — дать заказчикам возможность выстраивать надежную и масштабируемую инфраструктуру на базе отечественных технологий, без компромиссов по производительности, отказоустойчивости и удобству эксплуатации. Возможность заменить и зарубежное, и open-source ПО в критически важных сегментах инфраструктуры», — отметил Руслан Добрынин, директор по работе с партнерами TrafficSoft.

«В 2025 г. 27% кибератак проходят через подрядчиков, и они продолжатся в этом году. Обеспечить безопасность и стабильность работы в инфраструктуры — одна ключевых задач специалистов по ИБ. Теперь клиенты могут импортозаместить зарубежные балансировщики нагрузки на отечественный — TrafficSoft ADC и использовать совместно с PAM-системой «Солара» для повышения стабильности и отказоустойчивости защиты привилегированных пользователей на выделенных сетях», — отметил Антон Щербич, руководитель группы поддержки продуктов по управлению доступом ГК «Солар».

TrafficSoft ADC — балансировщик нагрузки уровней L3/L4/L7, предназначенный для распределения сетевого трафика между серверами и сетевыми устройствами. Решение обеспечивает высокую производительность, отказоустойчивость и масштабируемость ИТ и ИБ-сервисов. Продукт включен в реестр российского программного обеспечения.

Solar SafeInspect — PAM-платформа, предназначенная для контроля и защиты привилегированных учетных записей и сессий в классических и облачных информационных системах. Решение обеспечивает безопасный доступ к конфиденциальным данным и ресурсам, контролируя действия пользователей с повышенными правами и записывая всю их работу в системе. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры России — №3341 от 3 мая 2017 г. и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Первым этапом партнерства стало подтверждение совместимости и успешная интеграция решений Solar SafeInspect и TrafficSoft ADC. В дальнейшем компании планируют интеграции балансировщика TrafficSoft и с другими продуктами экосистемы «Солар».

Ранее «Солар» объявил о технологической совместимости Solar SafeInspect c Multifactor, «Ред софт», ГК «Астра», MFASoft и др. Расширение интеграции с другими отечественными решениями – это одно из направлений клиентоцентричной стратегии группы компаний.