Большинство сотрудников в России ответственно подходят к защите рабочих документов

VK WorkSpace и Hi‑Tech Mail выяснили, как сотрудники российских компаний обеспечивают безопасность при обмене рабочими документами. Результаты опроса 5000 респондентов показывают высокий уровень осознанности: 74% ограничивают права доступа к файлам, делясь ими только с определенным кругом лиц. При этом лишь 11% прибегают к передаче документов через флеш-накопители или бумажные копии. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основной канал для обмена — защищенные корпоративные облако, почта или мессенджер. Такой способ предпочитает 42% опрошенных. Более трети (35%) отметили, что могут использовать личные аккаунты для пересылки файлов.

Чаще всего корпоративные сервисы используются в ИТ и промышленности (62% и 51% респондентов соответственно). В этих же отраслях реже всего передают документы через личные аккаунты: так делают 29% респондентов из сферы ИТ и 26% из промышленности.

Если нужно поделиться онлайн-документом, 53% применяют наиболее безопасную практику — предоставляют доступ конкретным людям. Еще 21% ограничивают доступ только сотрудникам своей компании. Доступ всем, у кого есть ссылка, открывают 16% респондентов, а 11% просто отправляют ссылку, не настраивая доступ.

Предоставление персонального доступа по электронной почте лидирует во всех сферах, кроме ИТ: только 39% опрошенных из ИТ-компаний выбирают этот способ. При этом 28% респондентов из сферы ИТ открывают доступ для сотрудников своей организации, а 27% — всем, у кого есть ссылка. Сотрудники из образования открывают документ для всех, у кого есть ссылка, в 18% случаев, из сферы услуг — в 13% и из промышленности — в 12%.

«Онлайн-редакторами документов пользуются 81% компаний малого и микробизнеса, 87% представителей среднего бизнеса, 84% крупного бизнеса и 100% компаний в сегменте энтерпрайз. По результатам опроса мы видим, что большинство сотрудников демонстрирует ответственное поведение и использует безопасные методы обмена данными. Это создает прочную основу для защиты информации. Для дальнейшего снижения рисков мы рекомендуем использовать корпоративные сервисы с гибкими настройками приватности», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.