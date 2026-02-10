«Ростелеком» и «Солар» предотвратили более 1 млн переходов по фишинговым ссылкам

«Ростелеком» совместно с ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», архитектор комплексной кибербезопасности) проанализировали данные о попытках атак на клиентов компании. Они подтверждают новую тенденцию: мошенники комплексно используют разнообразные методы — от телефонного мошенничества до фишинга и эксплуатации утечек данных. Исследование проведено к Всемирному дню безопасного интернета, который отмечается 10 февраля.

Системы защиты «Ростелекома» и ГК «Солар» защищают абонентов от инцидентов в трех ключевых категориях: мошеннические звонки, фишинг и утечки данных. Анализ работы этих систем показывает, что на нежелательные звонки приходится почти 1% входящего трафика абонентов мобильной связи «Ростелекома». За последние полгода заблокировано более 1 млн попыток перехода на вредоносные ресурсы. Абоненты «Ростелекома» более тысячи раз проверили, попала ли их персональная информация в открытый доступ, а почти 30% клиентов обратились к сервису повторно.

Эти цифры говорят о том, что кибермошенничество становится «многоканальным». Чтобы не попасться, достаточно придерживаться базовых правил: никому не называть коды из SMS, не переходить по незнакомым ссылкам, завершать разговор, если собеседник угрожает или торопит, и перепроверять информацию.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома», сказал: «Безопасность для “Ростелекома” ― это ежедневная забота о клиентах. Именно поэтому мы развиваем целый комплекс сервисов, создающих барьер для защиты цифровой жизни, а также регулярно объясняем, как обезопасить себя. Важный смысл Дня безопасного интернета — забота о близких. Обсудите простые правила безопасности дома: с детьми, родителями, пожилыми родственниками. Иногда один своевременный разговор вовремя защищает лучше любых инструкций».

«Ростелеком» активно поддерживает общественные инициативы и ведет просветительскую деятельность по кибербезопасности среди людей всех возрастов. В 2026 г. запланировано более 150 таких мероприятий.

Компания ― соучредитель Альянса по защите детей в цифровой среде. «Ростелеком» разработал тематическую настольную игру «Безопасный интернет» для школьников младшего и среднего возраста, по которой регулярно проводятся турниры на уровне школ и городов. Тираж игры уже превысил 5 тыс. экземпляров. Специалисты «Ростелекома» регулярно проводят лекции и уроки по правилам безопасного поведения в сети, всего за последние пять лет прошло более 500 мероприятий для школьников во всех регионах страны.

Кроме того, эксперты компании разработали специальные курсы по компьютерной грамотности для всех возрастных аудиторий: учеников младшего и среднего школьного возраста, старшеклассников, студентов, и родителей. Так, совместно с Социальным фондом России реализуется проект «Азбука интернета» для представителей старшего поколения, в рамках которого выпущено уже 16 учебников по использованию различных веб-сервисов и безопасному взаимодействию с ними. За 10 лет обучение прошло более 500 тыс. человек. Также для пожилых людей регулярно проводятся лекции и практические занятия по теме безопасной работе в сети.

В 2025 г. «Ростелеком» запустил комплекс сервисов киберзащиты, которые усиливают безопасность клиентов: антифишинг защищает от переходов на небезопасные сайты; гибкая фильтрация трафика позволяет самостоятельно настраивать ограничения доступа к подозрительным ресурсам; мониторинг утечек персональных данных оперативно сообщает об обнаружении личной информации в открытом доступе и дает рекомендации по защите; блокировка нежелательных звонков отсеивает массовые спам-вызовы и навязчивую рекламу; защита звонка с помощью ИИ анализирует входящие и предупреждает о возможных мошенниках.