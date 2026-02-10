Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Цифровые бабайки: «Ростелеком» выявил главные опасения ямальцев в интернете

Компания «Ростелеком» выяснила, какие киберугрозы вызывают беспокойство у жителей Ямала. Больше всего пользователи опасаются компрометации личной информации. Статистика, сформированная на основе анализа сервисов киберзащиты абонентов интернет-провайдера, это подтверждает: более половины (53,8 %) клиентов компании активировали услугу «Мониторинг утечек данных». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Также у ямальцев есть недоверие к веб-ресурсам. Почти половина (45,4 %) всех блокировок, которую «Ростелеком» обеспечивает своим клиентам на Ямале с помощью фильтра нежелательных сайтов, связана с попытками перехода на мошеннические страницы. Показатель в 1,4 раза выше, чем в среднем по Уралу. В этом сервисе можно легко настроить ограничения для детей и создать «белый» список сайтов. Причем доступна возможность разделить все по категориям: сайты-подделки, контент 18+, онлайн-игры, соцсети и мессенджеры.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Наша задача на Ямале – не только предоставлять стабильную связь, но и помогать сохранять конфиденциальность данных клиентов с помощью базовых и дополнительных онлайн-сервисов. Мы оперативно противодействуем новым схемам мошенничества, и результат очевиден: ямальские абоненты компании – одни из самых защищенных в стране. Доля блокировок нежелательного контента составляет 7,2 % от общероссийского уровня. Это указывает на сформированную культуру цифровой кибергигиены у жителей округа. Для нас важно, чтобы клиенты чувствовали себя безопасно в цифровой среде, поэтому вместе с экспертами мы тщательно прорабатываем каждый инцидент, чтобы в дальнейшем исключить их окончательно».

