Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти предупредят о звонках мошенников членам семьи

МТС запустила функцию уведомления о мошенниках для членов семьи. Система оповестит жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если на номера, входящие в их семейную подписку, позвонят злоумышленники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Владелец подписки «Защитник + для семьи» получит уведомления о любых подозрительных звонках в адрес близких и сможет предупредить их. В нее включена комплексная защита: встроенный сервис блокировки нежелательных вызовов, страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 млн руб. и функция «Безопасный звонок», предупреждающая о мошенниках во время разговора.

«Проблема телефонного мошенничества актуальна на Северо-Западе, злоумышленники постоянно продумывают новые схемы обмана. Поэтому мы продолжаем развивать технологии для борьбы с нежелательными звонками и криминальной социальной инженерией. Новое решение особенно важно для детей и пенсионеров. По нашим данным, в прошлом году именно у этих групп чаще всего срабатывал «Безопасный звонок» — инструмент, позволяющий выявить потенциального недоброжелателя прямо во время беседы. Причем мошенники звонят с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

У хакеров новая тактика: жертв запугивают и вызывают им на дом спецназ

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще