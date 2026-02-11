Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Лаборатория Касперского» предупредила о новой схеме угона аккаунтов через вредоносные веб-приложения в Telegram

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили новую массовую схему угона Telegram-аккаунтов. В ней используются встроенные в мессенджер приложения и методы социальной инженерии. Специалисты фиксируют, что приложения с призывом ввести код верификации впервые замечены в конце прошлой недели.

Как происходит атака. Один из участников чата — как правило, на большое количество пользователей, где люди не знают друг друга лично, — присылает сообщение со следующей легендой: якобы этот чат вынужденно переносят из-за потери доступа к аккаунту администратора. В сообщении указана ссылка с текстом «Перейти в новосозданный чат». Если по ней кликнуть, откроется окно встроенного приложения Telegram, где нужно указать пятизначный код. Это код добавления в аккаунт нового устройства. Если жертва наберёт искомые цифры в приложении, то злоумышленники достигнут своей цели — получат доступ к её учётной записи и смогут рассылать это же сообщение от её имени в групповые чаты, в которых она состоит. Но поначалу атакующие не смогут полностью читать переписку владельца аккаунта и блокировать его устройства. Тем не менее спустя некоторое время у них появляется возможность совершить эти действия, а также «выбросить» пользователя из аккаунта.

Особенная опасность этой схемы заключается в том, что зловред находится в самом мессенджере. Не задействованы никакие фишинговые ресурсы, атака реализуется исключительно через ссылку на Telegram и приложение в самом мессенджере. Злоумышленники делают ставку на то, что пользователи многочисленных чатов не увидят подвоха в уведомлении о необходимости пересоздать один из них, ведь информационное пространство насыщено историями, когда аккаунты и чаты действительно взламывают.

«Аккаунты в популярных мессенджерах остаются лакомым куском для злоумышленников. Например, их могут использовать, чтобы от лица жертвы писать по списку её контактов с просьбой о финансовой помощи либо чтобы изучать данные в чатах и выяснять, как можно их монетизировать. Возможен вариант компрометации деловой переписки, например мошенники могут подменять банковские реквизиты. Мы напоминаем о необходимости быть крайне внимательными, не переходить по подозрительным ссылкам и ни при каких условиях нигде не вводить код аутентификации, полученный от Telegram, а также устанавливать на все используемые устройства надёжные защитные решения», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

