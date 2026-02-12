Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников завода «Балтика-Новосибирск»

Цифровая экосистема МТС предоставила заводу «Балтика-Новосибирск» инновационную платформу для обеспечения безопасности сотрудников. Бейджи с кнопкой SOS, стационарная инфраструктура, позволяющая отслеживать работу датчиков, и приложение помогут предотвращать серьёзные нарушения в работе производственной лаборатории. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Комплексное решение МТС поможет в обеспечении безопасности сотрудников завода. Система позволяет выявлять все отклонения на ранней стадии и помогает предотвратить тяжелые последствия. В начале смены сотрудник получает бейдж с кнопкой SOS и в течение рабочего дня носит не снимая. При нажатии кнопки диспетчеру приходит уведомление, что сотруднику нужна помощь, а также диспетчер в личном кабинете видит геопозицию своего коллеги. Кнопка вызова помощи также автоматически срабатывает, если сотрудник долго находится без движения.

Сотрудники производственной лаборатории, которые проводят проверку качества сырья, материалов, а также анализируют качество готовой продукции, на некоторых этапах должны использовать реактивы в этих процессах. Помещения лаборатории имеют специализированный режим посещения, и работающие в них сотрудники теперь обеспечены бейджами системы позиционирования. Этот бейдж фиксирует положение человека в помещении, что позволяет исключить риск опасных ситуаций в замкнутом пространстве.

«В Новосибирске много промышленных предприятий разных отраслей. Сегодня безопасность сотрудников — необходимое условие труда, оно имеет первостепенное значение для новосибирского бизнеса. Поэтому подобные системы безопасности максимально востребованы сегодня наряду с умным видеоконтролем, СКУДами, а также сервисами кибербезопасности, чтобы производство было безопасным от А до Я», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Здоровье и безопасность сотрудников — приоритет для «Балтики». Мы исходим из того, что все несчастные случаи можно предотвратить, и выстраиваем культуру безопасного поведения сотрудников, чтобы предупредить травматизм и опасные ситуации. Новое оборудование помогает более качественно исполнять законодательно установленные нормы охраны труда и безопасности, а также установленные в компании «Балтика» 10 обязательных правил, сохраняющих жизнь, и своевременно реагировать на возможные опасные ситуации», — сказал директор завода «Балтика-Новосибирск» Ильдар Габдулин.

