Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода

Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление черными списками и обновленный дашборд на базе Metabase OpenSource.

Система была усилена ИИ-модулем на базе модели NLP (Natural Language Processing), которая анализирует не только содержание, но и контекст сообщения, включая поведенческие паттерны отправителя. Это позволяет выявлять сложные и замаскированные схемы фрода, которые не удается обнаружить при ручном анализе. ИИ-модуль может работать как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, предоставляя отчет по подозрительным номерам и текстам сообщений.

В рамках внедрения у операторов из Мозамбика и Бурунди Eastwind адаптировала продукт под архитектуру Apache Kafka. Команда реализовала сервис очередей для обработки SMS, внедрила SRI-запросы и оптимизировала время обработки сообщений. Например, в Бурунди оно сократилось с 1 с до 250 мс.

В EW SMS Firewall теперь можно установить срок нахождения номера в черном списке. Как правило, это 90 дней — период, после которого мобильный оператор расторгает договор и выставляет номер на продажу. Когда выбранный период заканчивается, номер автоматически удаляется, что позволяет новым владельцам сразу пользоваться услугами связи.

Для упрощения отчетности EW SMS Firewall был интегрирован с системой визуализации данных Metabase OpenSource. Теперь пользователи могут применять фильтры и самостоятельно настраивать представление данных без глубокого знания структуры базы.

Среди других обновлений — автоматическая блокировка международных SMS, содержащих название бренда в тексте, и другие мелкие улучшения, повышающие точность фильтрации и удобство работы.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Предприятие «Ростеха» на шесть лет задержало серийный выпуск микрочипа для оборонки

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Хакеры научились незаметно воровать зарплату сотрудников компаний. Им бесплатно помогают сотрудники техподдержки

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще