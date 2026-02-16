Интеграция
HeadHunter будет выплачивать 500 тыс. руб. в программе поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty

HeadHunter, российская платформа онлайн-рекрутинга, объявила о запуске открытой программы багбаунти на площадке Standoff Bug Bounty. Организация привлекает независимых исследователей безопасности для тестирования инфраструктуры и повышения уровня защищенности сервисов, которыми ежемесячно пользуются 18 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Вознаграждение за наиболее опасные находки составляет 500 тыс. руб.

В рамках публичной программы багхантеры получат возможность исследовать важнейшие цифровые активы компании, включая основной сайт hh.ru, облачную CRM-систему для рекрутинга Talantix и профессиональную соцсеть «Сетка». За выявление уязвимостей критического уровня опасности HeadHunter заплатит исследователям до полумиллиона рублей, а за обнаружение недостатков высокой степени опасности — до 250 тыс. руб.

Ранее HeadHunter провел программу поиска уязвимостей в приватном режиме, а также принял участие в закрытом ивенте для багхантеров на площадке Standoff Bug Bounty. В рамках него компания выплатила исследователям более 920 тысяч рублей за выявленные находки.

«Мы — одна из крупнейших площадок для поиска работы, и нам есть что терять, — отметил Михаил Щербаков, руководитель кибербезопасности HeadHunter. — Когда компания понимает ценность своих данных и сервисов, она неизбежно сопоставляет риски и ищет эффективные инструменты защиты. Мы всегда подчеркиваем, что hh.ru сделан для людей. Нам важно, чтобы базовая потребность пользователей в безопасности распространялась и на их цифровую жизнь. Поэтому мы вышли на багбаунти. Это одно из тех решений, которое действительно помогает нам становиться более защищенными. Для любой технологической компании багбаунти должна стать стандартной практикой».

В компании также подчеркнули высокую заинтересованность в выявлении «интересных кейсов» и отметили, что независимые исследователи со Standoff Bug Bounty уже получали от HeadHunter крупные вознаграждения за необычные находки, критические с точки зрения опасности для бизнеса. Суммы вознаграждений достигали «до 400–500 тыс. руб.».

Standoff Bug Bounty отмечает рост интереса бизнеса к программам поиска уязвимостей. В 2025 г. средняя выплата специалистам на платформе выросла на 12% до 65 тыс. руб., а количество программ от компаний увеличилось более чем вдвое по сравнению с 2024 г. — до 233. По данным площадки, две трети компаний запускают багбаунти прежде всего для превентивного укрепления безопасности, рассматривая такие программы как часть системной защиты бизнеса.

