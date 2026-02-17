Astra Linux Embedded обеспечила защиту диспетчерских пультов «Сател» для критической инфраструктуры

«Группа Астра» и компания «Сател» объявляют об успешном внедрении операционной системы Astra Linux Embedded в диспетчерские пульты СОДС РТУ. Решение предназначено для ситуационных центров и промышленных объектов, где требуется максимальный уровень защиты информации и бесперебойность работы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Пульты «Сател» используются в системах оперативно-диспетчерской связи (СОДС) на объектах критической информационной инфраструктуры. В 2024 г. компания приняла решение о переходе на отечественную операционную систему в связи с повышением требований к информационной безопасности и необходимостью исключить зависимость от зарубежного ПО.

Операционная система Astra Linux Embedded, сертифицированная ФСТЭК России, ФСБ и Минобороны России, стала основой для новой версии диспетчерских пультов «Сател». Интеграция включала проверку совместимости с аппаратной частью решения, адаптацию прикладных модулей, тестирование под реальными нагрузками и прохождение сертификации. Переход на Astra Linux Embedded со встроенными средствами защиты обогатил пульты СОДС РТУ комплексом защитных механизмов.

Эффект от перехода на отечественную ОС проявился в нескольких направлениях. Пульты «Сател» были внесены в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) благодаря широкому применению отечественных компонентов и программного обеспечения, внесенному в реестр российского ПО. Уровень безопасности повысился за счет встроенных СЗИ, включая мандатное разграничение доступа и механизмы контроля целостности.

«Для нас ключевыми факторами выбора Astra Linux Embedded стали сертификация ФСТЭК России и гибкость настройки под специфические требования пультов СОДС РТУ. Сегодня наши пульты обеспечивают не только связь, но и комплексную защиту данных», — сказал Александр Михайленко, заместитель технического директора «Сател».

«Эффективная работа диспетчерских пультов «Сател», функционирующих под управлением отечественной ОС в объектах КИИ, где критичны безотказность и защита информации, демонстрирует, что OC Astra Linux Embedded полностью удовлетворяет строгим требованиям безопасности и гибкости, обеспечивая надежную реализацию решений», — сказала Екатерина Боброва, директор департамента встроенного ПО «Группы Астра».

«Сател» планирует выпуск новых моделей оборудования на базе Astra Linux Embedded, интеграцию с системами видеоаналитики и промышленными датчиками, а также разработку мобильных приложений для диспетчеров.