«Битрикс24» усиливает безопасность пользователей благодаря новой 2FA

В «Битрикс24» уже была реализована двухфакторная аутентификация. В качестве второго фактора выступало отдельное мобильное приложение Bitrix OTP. Теперь двухфакторная аутентификация становиться удобнее для всех пользователей «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Двухфакторная аутентификация (2FA) – стандарт защиты доступа к онлайн-сервисам и корпоративным решениям. Она помогает предотвратить несанкционированный доступ в систему, даже если злоумышленнику удалось украсть пароль.

После ввода логина и пароля пользователю необходимо подтвердить вход через пуш-уведомление в мобильном приложении «Битрикс24». Злоумышленники не смогут проникнуть в систему, даже если узнают пароль. Предусмотрен альтернативный способ получения второго фактора — через СМС. Для удобства также реализована функция доверенного устройства, вход с которого не обязательно подтверждать каждый раз.

По мере запуска функционала, все пользователи мобильного приложения «Битрикс24» получат уведомление о пользе включения 2FA и смогут включить ее по собственному желанию. При этом администратор портала может сделать 2FA обязательной для всей компании.

«Мы стремимся обеспечить защиту данных пользователей, максимально сохраняя баланс с комфортным использованием наших продуктов. Злоумышленники все активнее применяют автоматизацию и искусственный интеллект для атак на бизнес, и теперь даже сложный пароль не всегда является гарантией безопасности. К тому же усилился контроль за хранением и обработкой персональных данных, и двухфакторная аутентификация становится необходимым способом защиты от утечек и соответственно от возможных штрафов клиентов, – Леонид Плетнев, бизнес-партнер по информационной безопасности в «1С-Битрикс».

