«Диасофт» и «Стахановец» подтвердили совместимость решений для создания защищенных ИТ-ландшафтов

Компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений для организаций из всех отраслей, и «Стахановец», разработчик одноименного многофункционального программного комплекса для обеспечения информационной безопасности и кадровой аналитики, объявили об успешном завершении испытания совместимости своих ИТ-решений.

Эксперты компаний провели комплексное тестирование, в результате которого подтверждена полная совместимость, корректность и стабильность совместной работы программного комплекса «Стахановец» и СУБД Digital Q.DataBase. Сертификат совместимости решений подписан в январе 2026 г.

«Стахановец» – программный комплекс для защиты персональных и коммерческих данных с широким функционалом кадровой аналитики. Предназначен для информационной защиты бизнеса: выявления и предотвращения утечек информации (DLP), проведения расследований, включая оценку поведения сотрудников и анализатор рисков, и решения кадровых задач: сквозная аналитика продуктивности, профилирование персонала и снижение текучести.

Совместное использование «Стахановец» и СУБД Digital Q.DataBase позволяет российским организациям создавать на импортонезависимом технологическом стеке ИТ-системы с высоким уровнем безопасности данных. Оба решения включены в реестр российского программного обеспечения, сертифицированы ФСТЭК и могут использоваться для работы с конфиденциальной информацией.

«Для DLP-системы критически важна стабильная работа с СУБД, где хранятся в том числе конфиденциальные данные. Мы активно расширяем технологическое сотрудничество с российскими разработчиками СУБД, чтобы предоставить клиентам широкий выбор решений для создания надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Успешное завершение тестирования с компанией «Диасофт» подтверждает, что программный комплекс «Стахановец» готов к промышленной эксплуатации с СУБД Digital Q.DataBase, которая соответствует самым высоким требованиям в части безопасности и производительности», – отметил Сергей Щербаков, технический директор компании «Стахановец».

Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт», сказал: «Подтверждение совместимости СУБД Digital Q.DataBase с системой «Стахановец» – это значимый шаг в формировании защищенных и технологически независимых ИТ-ландшафтов. Совместное использование этих решений позволяет организациям не только выполнять требования регуляторов по использованию отечественного программного обеспечения, но и выстраивать ИТ-архитектуру с гарантированным уровнем безопасности данных, производительности и надежности».

В СУБД Digital Q.DataBase реализована функциональность для быстрого и бесшовного замещения СУБД зарубежных производителей. Таким образом, для компаний, уже использующих программный комплекс «Стахановец», задача перехода на импортонезависимую СУБД существенно упрощается.

Digital Q.DataBase – российская СУБД, позволяющая осуществлять полный цикл управления данными, подходит для хранения персональных данных и использования в высоконагруженных системах. Digital Q.DataBase заняла 1 место в рейтинге высококонвергентных СУБД (CNewsMarket).