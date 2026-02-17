MONT и разработчик платформы для тренировки навыков в ИБ StopPhish заключили соглашение о сотрудничестве

MONT расширяет продуктовый портфель: компания заключила партнерское соглашение с платформой StopPhish, которая помогает развивать навыки кибербезопасности у сотрудников. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Решение включает более 25 интерактивных курсов, тренажеров и инструменты для моделирования учебных фишинговых атак, которые позволяют компаниям комплексно повышать уровень цифровой грамотности. StopPhish постоянно развивает функционал, учитывая реальные потребности клиентов.

Одна из ключевых особенностей платформы — возможность создавать практически индивидуальные корпоративные программы обучения. На экспертном тарифе открывается доступ к персональному консультанту: он сопровождает компанию, строит программу обучения и контролирует ее эффективность на протяжении всего срока лицензии.

Кроме того, платформа предлагает антифишинговый плагин для браузеров на базе Chromium, который уведомляет службу ИБ, если сотрудник вводит корпоративные учетные данные в интернете. StopPhish также предоставляет возможность сегментации новых рассылок на основе исторических поведенческих данных — это позволяет точнее строить сценарии обучения и адаптировать их под реальные риски.

«Партнерство со StopPhish органично вписывается в стратегию усиления нашего продуктового ИБ-портфеля и дает заказчикам мощный инструмент для развития культуры кибербезопасности», — сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ MONT.

«Человеческий фактор – одна из самых распространенных причин киберинцидентов: порой неверный клик одного сотрудника может привести к серьезным репутационным и финансовым потерям. Сотрудничество с MONT и их экспертиза помогут большему числу компаний выстроить надежную защиту от фишинговых угроз», — сказал Артем Кирокосян, руководитель партнерского направления StopPhish.

Платформа StopPhish зарегистрирована в реестре отечественного ПО Минцифры России.