Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Tron.ASOC

Компания «Флант» и разработчик российской платформы «Ксими Дата» завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и решения Tron.ASOC, предназначенного для оркестрации, корреляции и автоматизации процессов безопасности приложений в рамках DevSecOps.

Интеграция объединяет управление инфраструктурой и безопасностью в едином контуре. Tron.ASOC автоматически обрабатывает результаты сканирования контейнерных образов, развёрнутых через Deckhouse Kubernetes Platform, и передаёт сведения о найденных проблемах в централизованную систему анализа и приоритизации. Это позволяет командам разработки и информационной безопасности оперативно устранять уязвимости и отслеживать состояние приложений в реальном времени.

Решение органично встраивается в CI/CD-процессы, обеспечивая непрерывный контроль качества и устойчивости сервисов. Компании, использующие Deckhouse Kubernetes Platform, могут выстроить полноценную DevSecOps-практику — от развёртывания инфраструктуры до постоянного мониторинга её защищённости.

«Интеграция Deckhouse Kubernetes Platform с Tron.ASOC позволяет нашим заказчикам выстраивать DevSecOps-практику в рамках единой инфраструктуры. Контроль уязвимостей, анализ контейнерных образов и реагирование на инциденты выполняются автоматически — без ручного вмешательства и подключения внешних инструментов. Это упрощает эксплуатацию Kubernetes-кластеров и обеспечивает безопасность на уровне инфраструктуры и приложений без снижения скорости разработки», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

«Совместимость Tron.ASOC и Deckhouse решает одну из самых острых задач импортозамещения — создание полностью независимого и защищенного цикла разработки. Мы предлагаем рынку не просто два продукта, а единый технологический фундамент для построения суверенной облачной инфраструктуры. Теперь российские компании могут развернуть полноценный РБПО-контур, не оглядываясь на западные решения. Это наш вклад в формирование надежного ИТ-ландшафта, который полностью контролируется и поддерживается внутри страны», — отметил Михаил Тайнов, сооснователь «Ксими Дата».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Новые смартфоны на Android продаются сразу со встроенными вирусами. Заражены десятки тысяч устройств. Крупную партию завезли в Россию

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще