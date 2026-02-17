Продукт Cicada8 Dependency Firewall включен в Единый реестр российского ПО

Компания Cicada8 сообщает о том, что решение Cicada8 Dependency Firewall для безопасной разработки вошло в Единый реестр российского программного обеспечения. Это событие подтверждает технологический суверенитет решения. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Для вхождения в Единый реестр российского программного обеспечения продукт должен соответствовать требованиям Минцифры России к его правообладателю, исходному коду и компонентам, а также процессам управления и хранения данных. Включение продукта в реестр гарантирует, что он является отечественной разработкой и может использоваться в государственном секторе, а также ряде отраслей, где использование зарубежных решений ограничено регуляторами с области информационной безопасности.

Cicada8 Dependency Firewall ориентирован на организации, которые стремятся контролировать безопасность создаваемого ими ПО без снижения скорости и гибкости процессов разработки. Продукт предлагает проактивный подход к управлению безопасностью и выявляет потенциальные угрозы и уязвимости на самой ранней стадии – до попадания в CI/CD-конвейер или инфраструктуру. Решение работает как межсетевой экран, в реальном времени анализируя внешние компоненты на уязвимости, чистоту лицензий, наличие секретов и соответствие политикам безопасности, принятым в организации. Уязвимые, вредоносные или не соответствующие политикам артефакты блокируются, а разработчики получают подробный отчет о причинах блокировки. Cicada8 Dependency Firewall также проводит проверку компонентов ПО на этапе их публикации во внутренние репозитории организаций.

Решение совместимо с GitLab, Harbor, Kubernetes и другими популярными CI/CD-платформами, а также поддерживает 12 экосистем языков программирования, контейнеры, бинарные файлы, пакеты ОС и скрипты. Такая широкая совместимость со всеми основными типами артефактов и платформ делает продукт универсальным: он подходит для процессов безопасной разработки как новых, так и legacy-решений.

«Cicada8 Dependency Firewall обеспечивает надежную защиту цепочки поставок за счет возможностей по фильтрации небезопасных артефактов до их попадания в инфраструктуру заказчика. Вследствие роста количества атак на цепочки поставок ПО эта сейчас функциональность приобретает критически важное значение. Спрос на наше решение особенно выражен среди крупных российских компаний, многие из которых являются субъектами КИИ, поэтому включение Cicada8 Dependency Firewall в Единый реестр российского программного обеспечения поможет им упростить закупку решения и оперативно повысить безопасность собственных разработок»», – сказал Сергей Авраменко, руководитель направления безопасной разработки компании Cicada8.