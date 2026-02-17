Продукты EvaTeam под защитой «Индид»

Компании «Индид» и EvaTeam объявляют об успешном тестировании на совместимость системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программных продуктов EvaTeam для управления проектами, задачами, знаниями и услугами. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Комплексное применение отечественных решений Indeed AM в продуктах EvaTeam позволяет компаниям, автоматизирующим бизнес-процессы и командную работу, обеспечить надежный и контролируемый доступ к критически важным данным за счет применения механизмов многофакторной аутентификации. Это особенно актуально для заказчиков, которые реализуют программу импортозамещения и выстраивают надежную систему защиты от актуальных киберугроз.

Технологическая интеграция с Indeed AM охватывает все сервисы от EvaTeam, включая EvaProject — систему управления проектами и задачами, EvaWiki — решение для создания и ведения корпоративной базы знаний, а также EvaServiceDesk — систему автоматизации поддержки пользователей и управления услугами.

Использование механизмов многофакторной аутентификации, реализуемых с помощью Indeed Access Manager, предоставляет корпоративным клиентам EvaTeam дополнительный уровень защиты учетных записей за счет подтверждения личности несколькими независимыми факторами. В качестве первого фактора применяется доменный пароль пользователя, а вторым фактором может выступать один из поддерживаемых способов подтверждения личности, включая одноразовые коды (e-mail, Telegram, SMS, TOTP), push-уведомления через мобильное приложение Indeed Key и Telegram, а также использование аппаратных токенов. Даже если пароль скомпрометирован, доступ без второго фактора аутентификации невозможен. Это сводит до минимума вероятность несанкционированного доступа в случае утечки учетных данных или подбора паролей со стороны злоумышленников.

«Многофакторная аутентификация особенно актуальна при работе распределенных команд и при доступе к системам, содержащим критически важные данные о проектах, внутренних процессах и обращениях пользователей. При этом применение MFA не требует изменения привычных бизнес-процессов и сохраняет удобство работы сотрудников. Таким образом, интеграция Indeed AM с продуктами EvaTeam позволяет организациям централизованно управлять аутентификацией пользователей и повышать уровень информационной безопасности без усложнения рабочих процессов» — отметил Андрей Лаптев, директор департамента продуктового развития в «Индид».

«Совместимая работа наших продуктов с решением Indeed Access Manager подтверждает нашу приверженность обеспечению максимальной безопасности данных клиентов. Мы уверены, что эта интеграция позволит нашим заказчикам надежно защитить свои проекты, знания и услуги, минимизируя риски кибератак и утечек конфиденциальной информации. Наша цель — создать оптимальные условия для комфортной и безопасной работы всех участников корпоративных ИТ-инфраструктур», — сказал Денис Кучаев, управляющий директор EvaTeam.