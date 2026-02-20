Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Безопасность ИТ в банках
«Газинформсервис» на Уральском форуме: финансовому сектору есть что противопоставить современным киберугрозам

Компания «Газинформсервис» приняла участие в Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», представив линейку продуктов, которые закрывают задачи банков по импортозамещению, соответствию стандартам Банка России и проактивной защите.

В первый день форума заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов озвучил статистику: в 2025 году киберпреступность в России снизилась на 12 %, а ущерб сократился до 189,5 млрд рублей. При этом он предупредил, что преступники адаптируются к мерам защиты. Замминистра МВД подчеркнул, что с введением каждой новой меры фиксировался резкий спад регистрируемых преступлений, за которым, однако, следовал частичный рост. Вывод: расслабляться рано, нужны проактивные решения.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии акцентировала внимание на человеческом факторе. Глава ЦБ указала на важность вовлечённости и ответственности именно руководства банков, а не только специалистов по информационной безопасности. По её словам, кибербезопасность должна быть такой же приоритетной задачей, как и продажи, и держать эти вопросы на контроле обязан лично глава банка.

«Газинформсервис» приехал в Екатеринбург не просто с оптимизмом, а с инструментарием. На стенде — четыре флагмана. Efros Defence Operations — комплексный продукт, который закрывает контроль доступа, комплаенс и аудит межсетевых экранов. В таком составе на российском рынке его больше никто не предлагает. Банки берут его, чтобы приводить ИТ-ландшафт к стандартам ЦБ без лишней головной боли.

СУБД «Ятоба» — лидер рейтинга кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025 года. Финансисты приглядываются к ней всерьёз: курс на импортозамещение никто не отменял, а требования к сохранности данных только растут.

BAS SimuStrike — решение, которое автоматизирует пентесты и позволяет ИБ-специалистам банков моделировать действия злоумышленников быстрее и дешевле, но без потери качества.

Линейка продуктов Litoria — экосистема для электронной подписи и шифрования. Именно с безопасности банковских транзакций в 90-х годах в России начиналась история электронной подписи. Такие сложные задачи, как обеспечение длительного хранения документов с электронной подписью, гарантированная «электронным нотариусом» проверка сложной (например, архивной или иностранной) электронной подписи, корректное подписание и проверка подписи документов сложных структурированных форматов и др., обеспечиваются сегодня компанией «Газинформсервис». Продуктовая линейка Litoria гарантирует юридическую значимость банковских электронных документов и обеспечивает конфиденциальность информации ограниченного доступа в финансовом секторе.

«Сегодня перед финансовым сектором стоит задача не просто установить средства защиты, а построить экосистему, способную адаптироваться к меняющимся угрозам в режиме реального времени, — отметил заместитель генерального директора — коммерческий директор компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков. — Наши продукты, включая флагманский Efros Defence Operations и систему анализа защищённости BAS SimuStrike, как раз и направлены на то, чтобы дать заказчикам инструменты для превентивной обороны. Высокий интерес к СУБД Jatoba со стороны банков подтверждает: финансисты ищут не просто импортозамещённые решения, а технологии, превосходящие ушедшие аналоги по встроенным механизмам защиты данных».

Рекламаerid:2W5zFJD3xaVРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

