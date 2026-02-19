Infosecurity: хакеры маскируют вредоносное ПО под проекты договоров и атакуют бизнес

Киберпреступники перешли от массового фишинга к высокоточным многоступенчатым атакам, используя поддельные документы, голосовой спам и клонирование аккаунтов руководителей для проникновения в корпоративные сети и хищения средств. Об этом CNews сообщил представитель Infosecurity (ГК Softline).

Одним из актуальных векторов атак стала рассылка вредоносного ПО под видом деловой документации. Специалисты фиксируют инциденты, при которых сотрудник компании получает архив, якобы содержащий проект договора и техническое задание. Файлы внутри архива маскируются под PDF с помощью двойного расширения и соответствующих иконок, однако их запуск приводит к активации трояна. После заражения вредоносное ПО обеспечивает выгрузку учетных данных от корпоративных сервисов и личных кабинетов с рабочего устройства жертвы, открывая злоумышленникам доступ к внутренней инфраструктуре компании.

По словам руководителя направления отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity (ГК Softline) Максима Грязева, в корпоративной среде злоумышленники применяют целевой фишинг, предварительно изучая структуру организации, имена руководителей и внутренние коммуникации через открытые источники. После этого они рассылают письма от имени вышестоящего начальства или смежных отделов. Получив доступ к почте одного сотрудника, взломщики компрометируют переписку и от имени реального отправителя инициируют несанкционированные переводы средств или утечку конфиденциальных данных, включая коммерческую тайну.

Помимо электронной почты, атаки активно мигрируют в мессенджеры и телефонные каналы. Голосовой фишинг (вишинг) использует официальную лексику и создание ощущения срочности, чтобы вынудить жертву перевести деньги или раскрыть пароли. Звонки от имени руководства или якобы из службы безопасности банка подкрепляются «подтверждающими» письмами с поддельными подписями. С развитием технологий искусственного интеллекта атаки усложнились: исчезли языковые ошибки, а клонирование голоса «директора» или «финансового директора» лишает жертву времени на сомнения.

Успех подобных атак объясняется не столько недостатком знаний у сотрудников, сколько эксплуатацией ситуативных уязвимостей человеческой психики в рабочей обстановке. В момент стресса, вызванного пометкой «срочно» или угрозами штрафных санкций, рациональное мышление отключается. Срабатывают факторы авторитета (указание от руководителя воспринимается как приказ) и профессионального автоматизма, когда технические специалисты ведутся на легенды о сбоях или обновлениях ПО, а бухгалтеры – на просьбы срочно оплатить счета в период отчетности.

Отдельным вектором проникновения в корпоративный контур остаются подрядчики и партнеры. Хакеры атакуют менее защищенные компании из цепочки поставок: охранные предприятия, клининговые службы, ИТ-аутсорсеров, используя их инфраструктуру как трамплин для проникновения в сеть основной организации-жертвы.

Современный фишинг атакует не уровень знаний, а состояние человека в момент атаки. Авторитет руководителя, искусственно созданная срочность и личная заинтересованность перевешивают осторожность даже у опытных сотрудников. Сейчас мы все чаще видим многоуровневые атаки на бизнес: звонок якобы от финансового директора подкрепляется подделанным письмом, а в отдельных случаях – сгенерированным видеообращением в мессенджере.

Для защиты от подобных угроз эксперты рекомендуют компаниям ужесточить регламенты финансовых операций, требующих подтверждения по нескольким каналам связи, а также обращать внимание на нестандартные запросы, даже если они поступили от знакомых отправителей. В корпоративной среде необходимо усиление контроля за коммуникациями с подрядчиками, использование двухфакторной аутентификации для всех критических систем и регулярное повышение цифровой грамотности сотрудников с акцентом на новые виды угроз, включая дипфейки.