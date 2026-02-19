Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Лаборатория Касперского» стала технологическим партнером финансового киберполигона МГТУ им. Н.Э. Баумана

«Лаборатория Касперского» поделилась результатами взаимодействия с МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках проекта финансового киберполигона. Киберполигон — это максимально приближенная к реальности эмуляция банковской информационной системы, в которой моделируются технологические и бизнес-процессы реального банка, то есть цифровой двойник инфраструктуры типовой финансовой организации. Он создан в МГТУ имени Н. Э. Баумана с применением систем защиты информации и мониторинга кибербезопасности «Лаборатории Касперского» и функционирует на крупнейшей кафедре университета — ИУ10 «Защита информации». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Для финансового киберполигона «Лаборатория Касперского» предоставила и оказала помощь с настройкой целого ряда своих решений: SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform, которая обеспечивает централизованный сбор, анализ и корреляцию событий информационной безопасности; платформы Kaspersky Anti Targeted Attack для комплексной защиты от сложных угроз и целевых атак; решения Kaspersky Security для бизнеса для защиты конечных устройств и Kaspersky Security Center для управления безопасностью.

В настоящее время обучение на полигоне проходят порядка 300 учащихся. Для них проводятся практические занятия: студенты учатся анализировать инциденты, проводить тестирование на проникновение, искать уязвимости и устранять их с минимальными затратами. Также реализуется формат командных киберучений. Преподавательский состав усилен практиками из индустрии: к обучению привлечены действующие сотрудники «Лаборатории Касперского», которые ведут занятия на кафедре в качестве совместителей.

«Главный принцип МГТУ им. Н.Э. Баумана — обучение через практику. Это не лозунг, а устоявшийся подход русской инженерной школы. Профессиональное становление начинается тогда, когда студент работает с реальными технологическими и организационными задачами, а не только изучает теорию. Поэтому университет формирует среду, в которой обучающиеся постоянно включены в практическую деятельность, максимально приближенную к реальным условиям работы. Для этого привлекаются индустриальные партнёры, учебные лаборатории преобразуются в научно-практические центры, ориентированные на потребности рынка, а студенты вовлекаются в их текущие проекты. Показательный пример — финансовый киберполигон. Это полноценная практическая площадка, где отрабатываются навыки противодействия кибератакам и анализа инцидентов в кредитно-финансовой сфере. Таким образом, профессиональный опыт формируется ещё в период обучения», — сказала Екатерина Вайц, заместитель заведующего кафедрой ИУ10 «Защита информации», заместитель директора РУНЦ «Безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«В работе с молодыми талантами мы, как потенциальный работодатель, делаем ставку на практико-ориентированное обучение. Чрезвычайно важно давать студентам возможность анализировать реальные кейсы, так как это формирует реалистичное представление о работе „в полях“. Подобные инициативы для нас — не только стратегический способ пополнения собственного экспертного резерва, но и вклад в развитие кадрового рынка с высоким уровнем подготовки, — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ. — Банковская сфера традиционно является одной из самых привлекательных для злоумышленников. Ее качественная защита требует опыта и специфических знаний. Мы рады, что наш киберполигон дает студентам уникальную возможность изучать киберугрозы, актуальные для этой индустрии, и становиться еще более востребованными специалистами».

