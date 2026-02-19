Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Security Vision вошла в число лидеров международного рейтинга систем SOAR от SPARK Matrix

Security Vision, ведущий российский разработчик решений в области кибербезопасности, была названа одним из лидеров среди производителей cистем SOAR в отчете SPARK Matrix 2025: Security Analytics and Automation от QKS Group — глобальной аналитической и консультационной фирмы.

Ранее Security Vision стала одним из лидеров рейтинга Exposure Management, войдя в ТОП-10.

В новом рейтинге, посвященном системам SOAR (SPARK Matrix™: Security Analytics and Automation), платформа показала еще более впечатляющие результаты, заняв 7-е место по оси Customer Impact и, что особенно важно, 4-е место по оси Technology Excellence.

В отчете QKS подчеркивается такое преимущество платформы, как конструкторы Low code / No code. «Они позволяют аналитикам создавать, изменять и развертывать автоматизированные процессы реагирования на инциденты без необходимости знания программирования. В результате предприятия могут быстро адаптироваться к меняющимся угрозам и требованиям compliance, не будучи ограниченными ресурсами разработчиков. Для поставщиков управляемых услуг безопасности (MSSP) и крупных предприятий эта возможность снижает накладные расходы на развертывание и позволяет командам безопасности постоянно совершенствовать рабочие процессы автоматизации в соответствии с операционными потребностями», — отмечают исследователи.

Большим преимуществом специалисты QKS назвали и широкие возможности интеграции, которые, как указывается в отчете, «позволяют Security Vision функционировать как центральный узел в сложных ИТ и ОТ средах, уменьшая разрозненность и расширяя охват автоматизации в гетерогенных инфраструктурах. Для организаций, использующих различные инструменты, эта гибкость повышает совместимость и обеспечивает более перспективную структуру для операций в области безопасности».

Также в отчете указаны и другие преимущества платформы: «Security Vision выделяется благодаря глубоко унифицированной архитектуре аналитики и автоматизации безопасности, которая объединяет SOAR, анализ угроз, UEBA, управление уязвимостями, управление активами и полный спектр GRC в единую операционную платформу. Ее возможности SOAR нового поколения выходят за рамки автоматизации на основе сценариев реагирования и включают в себя встроенные функции сбора событий и корреляции, учет контекста активов и аналитику уязвимостей, обеспечивая полные циклы обработки инцидентов - от обнаружения до реагирования. Встроенная интеграция платформы с нормативными рамками CERT в сочетании с мощной автоматизацией управления рисками, compliance и обеспечения непрерывности бизнеса укрепляет ее позиции в регулируемых и государственных средах. Хотя глобальная экосистема и зрелость гипермасштабируемых облачных решений продолжают развиваться, глубина автоматизации процессов Security Vision, аналитика, соответствующая требованиям, и унифицированное выполнение SecOps обеспечивают ей прочные позиции», — отмечает Арпита Даш, аналитик QKS Group.

«Результаты SPARK Matrix 2025 подтверждают, что Security Vision успешно конкурирует с крупнейшими мировыми вендорами. Архитектура нашей платформы позволяет организациям по всему миру не просто реагировать на инциденты, а опережать их. Высокая позиция в рейтинге — это признание эффективности нашего подхода к автоматизации и глубокой интеграции в сложные гетерогенные среды», — сказал Роман Душков, директор по международному развитию Security Vision.

