Служба каталогов Multidirectory и менеджер паролей BearPass совместимы

«Мультифактор» и BearPass (входит в группу «Индид») успешно провели испытания собственных продуктов и подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с корпоративным менеджером паролей BearPass. В рамках интеграции решений опубликована инструкция, как настроить LDAP-аутентификацию в BearPass. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Также по результатам испытаний был оформлен сертификат совместимости.

Совместимость Multidirectory с BearPass позволит создать систему управления пользователями и паролями, обеспечивающую высокую степень информационной безопасности.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет гибкие настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой.

BearPass — это российский корпоративный менеджер паролей для компаний, предназначенный для централизованного и безопасного хранения паролей, а также для управления доступом к ним. Сервис позволяет упростить процесс предоставления и лишения доступа сотрудникам, автоматически проверяет пароли на безопасность.

Использование BearPass реализует строгие требования к созданию надежных паролей, контролируя их длину, сложность и регулярную смену. Автоматическое создание новых учетных записей и назначение привилегий освобождает администраторов от ручного труда, ускоряет процессы и уменьшает вероятность ошибок.

«Интеграция службы каталогов Multidirectory с корпоративным менеджером паролей BearPass позволит повысить уровень безопасности и удобство управления корпоративными учетными записями. Синхронизация данных между двумя системами обеспечивает своевременное обновление паролей и удаление устаревших аккаунтов, снижая риски несанкционированного доступа. Администраторы получат единый интерфейс для управления пользователями и их правами доступа, что упростит работу с большими объемами данных и снизит количество рутинных операций», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Для нас эта интеграция — важный шаг в сторону построения целостной и надежной системы управления доступами для бизнеса. Совместимость BearPass с Multidirectory позволяет компаниям централизованно управлять пользователями и паролями, снижать риски компрометации учетных данных и при этом сохранять удобство администрирования. Мы видим высокий запрос со стороны рынка на такие решения и последовательно развиваем экосистему безопасных интеграций», — сказал Валерий Комягин, генеральный директор BearPass (входит в группу «Индид»).

