Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Программные закладки - топ-угроза в OpenSource решениях

Программные закладки остаются главной угрозой, которой сопровождается использование бизнесом OpenSource-решений. По оценкам специалистов «Кросс технолоджис», более 80% российских компаний по итогам 2025 г. использовали как минимум одно OSS-решение в своей инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Открытое программное обеспечение - это тип ПО, который находится в открытом доступе, свободен для модификации и использования для собственных нужд без дополнительной платы. Эксперты указывают, что популярность таких решений начала расти с начала 2020-х и особо усилилась после 2022 г., когда значительная часть иностранных вендоров покинула российский рынок.

Сокращение ИТ и ИБ-бюджетов, которое имеет место с 2025 г., является отдельным драйвером роста популярности OSS-решений. Компаниям проще создать собственное ПО на основе открытого кода под собственные цели, чем приобретать готовые решения от производителей.

Открытый характер такого ПО создает значительную угрозу - недобросовестные разработчики могут внедрять вредоносные компоненты, например, бэкдоры, которые впоследствии могут быть использованы для реализации хакерских сценариев.

По оценкам специалистов «Кросс технолоджис», количество программных закладок в OpenSource-решениях увеличилось на 50% в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Количество подобных уязвимостей в открытом коде растет постоянно и во многом совпадает с ростом спроса на OpenSource-решения.

«Открытое программное обеспечение становится выходом для многих компаний, которые либо не могут себе позволить дорогое ПО от вендоров, либо нуждаются в уникальных решениях, соответствующих особенностям их внутренней инфраструктуры. При этом многие не проводят должных процедур по исследованию кода и выявлению его уязвимостей, что наносит значительный удар по информационной безопасности», - сказал Василий Коровицын, руководитель направления анализа защищенности «Кросс технолоджис».

Эксперты интегратора указывают, что компаниям нужно пройти ряд ИБ-процедур перед внедрением решения в информационную инфраструктуру. Во-первых, необходима организация собственных репозиториев, на которых будет происходить проверка всех поступающих обновлений. Использование публичных репозиториев создает крайне высокие риски. Во-вторых, решение должно быть подвергнуто тщательному анализу ИБ, который включает SCA-анализ, статический и динамический анализ кода, подозрительных зависимостей и так далее. Во-третьих, необходима оценка правовых рисков от использования OSS-решений. Например, на ряде объектов КИИ не может быть использовано несертифицированное решение.

Зачастую OpenSource-решения в базовой конфигурации нацелены на удобство использования, а не безопасность. На этапе внедрения необходимо предусмотреть «харденинг», включающий отключение небезопасных протоколов, разграничение прав доступа, удаление избыточного функционала. После внедрения должен быть проведен пентест системы. Специалисты отмечают, что уверенным в безопасности OpenSource-решений на 100% можно быть крайне редко, поэтому необходимо предусмотреть компенсационные меры, такие как контейнеризация, микросегментация, усиленный мониторинг аномальной активности на узле.

«Любое OSS-решение должно быть в первую очередь совместимо с информационной инфраструктурой, отвечать задачам бизнеса, а его внедрение должно быть оправдано с точки зрения затрат. Открытый код - это не бесплатное решение, оно требует долгой и порой дорогой работы со стороны ИТ и ИБ-специалистов», - сказал Василий Коровицын.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Хакеры сорвались с цепи. На Россию обрушились сотни тысяч DDoS-атак длительностью в месяцы, и их число растет

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Новые смартфоны на Android продаются сразу со встроенными вирусами. Заражены десятки тысяч устройств. Крупную партию завезли в Россию

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще