Треть россиян ожидают от мобильного оператора блокировки подозрительных входящих звонков

Мобильный виртуальный оператор «СберМобайл» и медиахолдинг Rambler&Co провели исследование и узнали, как россияне реагируют на телефонное мошенничество, а также каких мер защиты ожидают от операторов связи. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Подозрительные звонки для многих россиян стали регулярным явлением. Большая часть респондентов получает подозрительные звонки не реже одного раза в месяц: 23% — один-два раза, 17% — три-пять раз, 35% — более пяти раз. 85% хотя бы раз сталкивались с попытками обмана по телефону, а 12% сообщили о финансовых потерях. Остальные респонденты признались, что не обращают на подозрительные звонки внимания.

Безопасность становится важным фактором доверия и лояльности клиентов. «СберМобайл» развивает инструменты определения и блокировки подозрительных вызовов и технологии фильтрации спама. В 2025 г. сервис «Хранитель» от СберМобайла заблокировал 45,6 млн мошеннических и спам-звонков, предотвращая их еще до начала разговора.

Несмотря на высокий уровень риска, 30% опрошенных не используют никаких мер защиты. 33% подключили определитель номера или антиспам, еще 33% блокируют неизвестные номера. 4% предпочитают консультироваться с банком или оператором в чате поддержке, если появляются подозрения в мошенничестве.

При этом респонденты демонстрируют выраженный запрос на проактивную защиту: 36% считают, что оператор должен блокировать подозрительные входящие звонки, 31% — развивать технологии фильтрации спама, 24% — предупреждать о потенциальной угрозе. 7% уверены, что он также должен обучать и образовывать своих абонентов в вопросе безопасности. Лишь 2% полагают, что оператор не должен предпринимать никаких действий.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 2 по 16 февраля 2026 г., в нем приняли участие 10500 человек (52% мужчин и 48% женщин).

