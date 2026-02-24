«Киберпротект» обновил «Кибер Файлы» для лучшего контроля и удобства в корпоративном хранении документов

В новой версии «Кибер Файлов» 10.1 ключевой акцент сделан на развитии корпоративных папок — они стали удобнее в управлении и прозрачнее в использовании ресурсов. Также был модернизирован пользовательский интерфейс, доработаны интеграции с внешними сервисами, улучшена функция контроля целостности данных и стабильность работы. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Управление доступом и правами

«Киберпротект» делает управление корпоративными папками более гибким и простым. В «Кибер Файлы» добавлена универсальная группа «Все пользователи». Теперь владельцы папок могут сэкономить время, открывая доступ к документам сразу для всех зарегистрированных участников системы без необходимости выбирать группы или отдельных пользователей. Также появилась возможность отказаться от владения корпоративными папками при наличии других владельцев.

Улучшения коснулись и личных пространств: устранена ошибка, из-за которой в ряде сценариев пользователи не могли удалить участников из общей папки.

Квоты и контроль использования пространства

Чтобы помочь организациям эффективно управлять доступным пространством, в «Кибер Файлы» добавлена возможность назначения квот для корпоративных папок — отдельно от персональных квот пользователей. Администраторы могут настраивать типовые квоты в равном объеме для всех корневых корпоративных папок в каждом пространстве, а система будет отображать использованные и оставшиеся ресурсы.

Интерфейс и удобство работы

«Киберпротект» продолжает работать над улучшением пользовательского интерфейса. Обновленный внешний вид теперь также используется на страницах доступа к файлам и папкам по общедоступной ссылке.

В обновленной версии стало удобнее просматривать и находить информацию. У пользователей есть возможность переключиться на плиточное отображение элементов — такой дизайн облегчает навигацию. В плиточном режиме изображения отображаются в виде эскизов, что позволяет быстро просматривать содержимое файлов.

Благодаря развитию раздела «Избранное» ускоряется доступ к часто используемым данным. Теперь пользователи могут добавить в этот раздел файлы, которыми с ними поделились коллеги, и просматривать избранные элементы из всех личных пространств.

Интеграции и повышение надежности

Организациям стало проще подключать S3-хранилища, развернутые на базе «Кибер Хранилища». Нужную систему хранения данных можно выбрать в качестве основного репозитория прямо в интерфейсе конфигурации «Кибер Файлов».

Команда «Киберпротект» также повысила стабильность интеграции «Кибер Файлов» с DLP-системой SearchInform. Сотрудники организаций, использующих эту систему, больше не будут сталкиваться с ошибкой предпросмотра xlsx-файлов и смогут легко ориентироваться в электронных таблицах.

«Киберпротект» неустанно повышает надежность и безопасность работы с данными. С этой целью была проработана функция контроля целостности в клиенте синхронизации. Теперь система еще лучше защищает данные при переносе файлов между устройствами.

Кроме того, было восстановлено корректное скачивание выбранных элементов в архиве и исправлена проблема авторизации, при которой пользователи могли получать сообщение «Ошибка входа», когда учетные данные были верными.

«Обновление «Кибер Файлов» усиливает роль системы как централизованной, гибко управляемой платформы для корпоративного хранения документов. Пользователям стало проще выбирать сценарии хранения, контролировать использование корпоративных пространств, работать с разными типами файлов. Текущие изменения упрощают администрирование, минимизируют риски несанкционированного доступа и потери данных, делают работу с популярными в России корпоративными приложениями более удобной», — сказал Ильшат Латыпов, менеджер продукта компании «Киберпротект».