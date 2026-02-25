«Аквариус» и «Конфидент» подтвердили совместимость своих решений

Компания «Аквариус», российский производитель вычислительной техники и ИТ-решений, и разработчик сертифицированных средств защиты информации «Конфидент» завершили тестирование совместимости оборудования и программного обеспечения. Специалисты подтвердили корректную и стабильную работу клиентских устройств Aquarius со средствами доверенной загрузки Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

В ходе испытаний инженеры проверили взаимодействие персональных компьютеров, моноблоков, ноутбуков Aquarius (вся техника включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга Росии) с двумя продуктами Dallas Lock: СДЗ ПР Dallas Lock — средство доверенной загрузки уровня платы расширения; СДЗ УБ Dallas Lock — средство доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода.

Оба решения предназначены для блокировки несанкционированной загрузки операционной системы и защиты от вмешательства на аппаратном уровне.

Результаты тестирования

Устройства Aquarius и средства защиты Dallas Lock продемонстрировали полную совместимость. Системы работают стабильно во всех сценариях использования, снижения производительности оборудования не зафиксировано.

Средства доверенной загрузки Dallas Lock имеют действующий сертификат ФСТЭК России № 3666 от 25 ноября 2016 г. и могут использоваться для защиты информации ограниченного доступа, в том числе содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно.

Ценность для заказчиков и области применения

Ранее интеграция аппаратных средств защиты в средства вычислительной техники требовала от заказчиков дополнительной экспертизы и времени на проведение работ по встраиванию, включая тестирование и настройку. Теперь компании и государственные учреждения могут приобретать устройства Aquarius с гарантированно совместимыми решениями Dallas Lock.

Это дает рынку: снижение затрат — не нужно проводить отдельные пилотные проекты и заказывать доработки; упрощение внедрения — оборудование и средства защиты информации корректно функционируют сразу после установки; прозрачность для регуляторов — наличие сертифицированного решения закрывает требования ФСТЭК России без дополнительных компонентов; централизованное управление — администраторы могут контролировать политики безопасности на тысячах устройств из единой консоли Dallas Lock.

«Современный ИТ-рынок демонстрирует возрастающий интерес к решениям со встроенными средствами защиты информации. В условиях растущих киберугроз компании все чаще обращаются к комплексным решениям от одного поставщика. Объединение устройств Aquarius и средств доверенной загрузки Dallas Lock предоставляет нашим заказчикам расширенные возможности для надежной защиты корпоративной информации. Это позволит обеспечить высокий уровень безопасности данных и сохранить производительность рабочих процессов на высоком уровне», — сказал Константин Закатов, директор департамента информационной безопасности компании «Аквариус».

«Тесная интеграция оборудования Aquarius и Dallas Lock подчеркивает важность комплексной защиты. Сочетание надежных аппаратных решений и доверенной загрузки повышает безопасность корпоративных сетей, упрощая администрирование крупных парков техники. Ключевые преимущества — защита от угроз, производительность и соответствие требованиям регуляторов. Это эффективное решение для защиты данных, предотвращения утечек и минимизации киберрисков при высоком удобстве эксплуатации», — сказал Михаил Дмитриев, директор по маркетингу, технологическому и бизнес-партнерству «Конфидент».